Ucrania daña una de las refinerías más importantes de Rusia en un ataque récord de más de 600 drones

Ucrania ha incendiado el jueves una refinería en Yaroslavl, 250 kilómetros al este de Moscú, en el marco del mayor ataque contra esta región, donde fueron derribados casi 90 drones, y contra toda Rusia, que repelió más de 600 artefactos no tripulados, según las autoridades y medios independientes rusos.

La refinería Slavneft-Yanos, alcanzada por drones ucranianos, está situada en la ciudad de Yaroslavl, a 250 kilómetros de Moscú y a cientos de la frontera con Ucrania. Es una de las cinco mayores refinerías de Rusia y fue construida en 1961.A lo largo del conflicto, ya ha sido atacada en varias ocasiones por Ucrania. Según su página web, procesa alrededor de 15 millones de toneladas de petróleo crudo al año. Entre sus productos figuran combustibles para automóviles, combustible de aviación y una amplia gama de aceites y lubricantes. La refinería emplea a unas 3.500 personas

"Nuestra región es objeto de un ataque enemigo de drones ucranianos", informó en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev, al puntualizar que se trató del mayor ataque desde el comienzo de la guerra. Señaló que "las fuerzas de lucha radioelectrónica y las defensas antiaéreas liquidaron 88 drones".

Derribo de drones ucranianos

A su vez, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó este jueves el derribo de 605 drones ucranianos de ala fija sobre 18 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

El ataque ucraniano de esta noche superó considerablemente los récord anteriores: 556 drones el 17 de mayo, 555 el 18 de junio y 389 el 25 de marzo. Según Yevráev, no hubo muertos ni heridos a consecuencia del ataque masivo contra Yaroslavl. "Ardió una casa particular, en varios edificios fueron dañados los ventanales, varios automóviles recibieron daños. Todas las víctimas recibirán compensaciones", indicó, al indicar que "en otros lugares también pueden haber restos de drones" y llamar a la población a no acercarse a ellos. Añadió que debido al ataque se interrumpió el tránsito por la autopista a Moscú y llamó a la población a "abstenerse de viajes en esta dirección o sus alrededores o elegir una ruta alternativa".

Aunque no reconoció el impacto de ningún dron contra la infraestructura crítica local, el canal independiente ruso Astra publicó fotos en las que se observa dos densas columnas de humo, una de las cuales provendría, según el medio, de la refinería Slavneft-YANOS. La información también fue confirmada por el canal ucraniano Exilenova+, que también publicó fotos y vídeos de las consecuencias del ataque.

El Amazon ruso como objetivo

Además, Ucrania volvió a intentar atacar el centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en la región de Tver -menos de 200 kilómetros al noroeste de Moscú-, el segundo ataque en tres días.

El gobernador local, Vitali Koroliov, informó en su canal de MAX, la red de mensajería rusa, que la defensa antiaérea rusa derribó un aparato no tripulado que intentaba atacar un almacén de esa compañía."A consecuencia de la caída de los restos del dron la fachada del centro logístico de Wildberries sufrió daños no significativos. No hubo víctimas", escribió.

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Durante las últimas semanas Ucrania lanzó una intensa ofensiva contra esta red de comercio electrónico en el marco de la cual han sido destruidos más de 20 centros logísticos, cerca de la quinta parte de las capacidades de la empresa.

Fuente: El Periódico