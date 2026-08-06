Senadores republicanos declaran en desacato a Fauci por no testificar sobre el origen del covid 19

El Comité de Seguridad Nacional del Senado de EEUU aprobó este jueves una resolución a favor de declarar en desacato al exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante la pandemia, Anthony Fauci, por negarse a responder sobre su gestión del covid 19 en una audiencia en el Senado la semana pasada.

El senador republicano Rand Paul, enfrentado desde hace años a Fauci, promovió la votación después de que el exresponsable de salud se acogiera más de 100 veces a la Quinta Enmienda para no declarar y evitar contestar a las preguntas de los legisladores.

"Aprobada por los republicanos en nombre de los millones de estadounidenses y sus familias que aún se ven afectados años después de la pandemia del covid 19, la resolución para declarar a Anthony Fauci en desacato al Congreso ha sido aprobada por la comisión del Senado de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales con un voto de 8-5", señaló Paul, presidente de la comisión, en redes sociales.

La decisión de este jueves abre la puerta a que el Departamento de Justicia se plantee si presenta cargos contra Fauci.

Paul ha anunciado que enviará la decisión del comité directamente al Departamento de Justicia, sin una votación en el pleno del Senado, por lo que será el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien tendrá que aprobar esta decisión ya que también es presidente de la Cámara Alta.

Si finalmente el Departamento de Justicia presentara cargos contra Fauci comenzaría una intensa batalla legal ya que el exresponsable de salud recibió un indulto preventivo del expresidente Joe Biden por todas sus acciones desde 2014 hasta enero de 2025.

'Entre rejas'

Fauci justificó su silencio de la semana pasada en base a que Paul le había llamado a testificar para "justificar sus repetidas promesas públicas de que terminaré, en sus palabras, 'entre rejas'". En todas sus intervenciones se limitó a repetir el mismo mensaje: "Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución".

Paul ha defendido en numerosas ocasiones que Fauci debería estar en prisión, ya que considera que fue el responsable de financiar investigaciones en China que desencadenaron la pandemia.

El punto principal de discrepancia entre ambos es si el coronavirus se originó de forma natural, como sostiene Fauci, o en un laboratorio, como defiende Paul.

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Hace dos semanas, el senador republicano publicó más de 1.000 páginas del diario de Fauci y días después más de 100 científicos publicaron una carta defendiéndolo de lo que consideran ataques de la Administración del presidente Donald Trump.