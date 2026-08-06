Milei, en problemas: derrota parlamentaria, caída en las encuestas y crisis diplomática con Brasil

"Nadie es profeta en su tierra. Viajo por el exterior, todo el mundo reconoce lo que estamos haciendo, me condecoran en todas partes". Javier Milei viajó a Ecuador y Colombia, donde esperó ser recibido como el pionero de la avanzada regional de la ultraderecha. "Estoy haciendo el mejor Gobierno de la historia". Se alimenta de esos aplausos, mucho más en momentos de zozobra en el interior de Argentina. Una crisis de diplomática de inéditas proporciones con Brasil, una nueva derrota parlamentaria y una fuerte caída en las encuestas precedieron al momento en que subió al avión.

Milei se tuvo que olvidar este miércoles del capítulo de extranjerización de tierras contemplado en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, después de que sus aliados decidieron soltarle la mano. Hasta la vicepresidenta, Victoria Villarruel se opuso a su tratamiento en el Senado. El ministro de Exteriores, Pablo Quirno, le pidió la dimisión. Desde hace años que están rotas las relaciones entre Milei y Villarruel, hijo de un represor que combatió en la guerra de las Malvinas.

La iniciativa del Gobierno de ultraderecha suscitó una ola de rechazos políticos y de la comunidad artística. La exdiputada de centroderecha, Elisa Carrio, fue una de las más activas promotoras del rechazo de una normativa que, dijo, habilitaría las compras de parte de una provincia o zona de fronteras a extranjeros. "El primer país de experimento de los proyectos tecno feudales es Argentina; me preocupa que se creen Estados sin impuestos dentro del Estado, es el modelo que quieren Peter Thiel, Silicon Valley y los narcos", añadió. Según Carrió, Thiel, el dueño de Palantir, quien compró una lujosa mansión en la ciudad de Buenos Aires, " está apoyando a James David Vance (el vicepresidente de EEUU) y está aliado con la CIA y el Mossad. "¿Para qué reivindicar Malvinas si las compañías inglesas te pueden tomar el territorio marítimo? En ningún caso las fronteras pueden estar en propiedad de extranjeros", remató.

El Gobierno intenta no obstante aprobar la ley sin su apartado estrella. El sindicalismo, los movimientos sociales y sectores políticos anunciaron movilizaciones este jueves. "Que hayan tenido que retirar el infame remate de tierras merece festejarse, pero el proyecto sigue siendo una mierda", dijo el diputado peronista (oposición), Juan Grabois.

Crisis con Brasil

Milei es uno de los invitados ilustres de Abelardo de la Espriela a su asunción presidencial, el próximo viernes. No se encontrará en Colombia con su colega Luiz Inacio Lula da Silva. A su retorno de Buenos Aires le espera un problema serio con el principal socio comercial de Argentina. Brasil decidió que las relaciones diplomáticas se mantengan sin embajadores, a nivel de encargado de negocios, después de la andanada de insultos del anarco capitalista contra Lula. Su ministro de Exteriores, Mauro Vieira, recordó que ambos países "tuvieron las mejores relaciones" desde 1985, cuando "se estableció un nuevo tiempo" basado en la confianza, la integración y la cooperación. Hasta ese momento, Argentina era una hipótesis de conflicto para los militares brasileños y viceversa. El vínculo "ejemplar", de cuatro décadas, corre peligro por la decisión de Milei de plegarse a la estrategia de la administración de Donald Trump de intervenir en los comicios brasileños para evitar la reelección de Lula.

Vieira explicó al diario Perfil los motivos de retirar a su embajador en Buenos Aires. "los reiterados insultos y agresiones a Brasil, a las instituciones del Gobierno brasileño, al Ejecutivo brasileño, al jefe del Ejecutivo y también al Poder Judicial". Fueron "cuatro manifestaciones consecutivas en el espacio de una semana". Se tomó esta medida porque "no podríamos dejar de tener una reacción". Mientras no haya explicaciones satisfactorias, "vamos a mantener a nuestro embajador Julio Bitelli en Brasil y también la embajada argentina será dirigida por un encargado de negocios".

Malestar social

La sucesión de episodios coincide con nuevas expresiones de malestar con la situación económica. En mayo pasado, casi seis millones de personas registraban deudas en mora con entidades bancarias, no bancarias o con ambas. La cifra representa 2.392.121 morosos más que en mayo de 2025. Milei se desentendió del tema. "¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? ".

Parte de esas deudas han sido tomadas para pagar cuestiones domésticas, entre ellas los servicios públicos, en un país donde el salario mínimo cayó un 40% desde que asumió la ultraderecha en diciembre de 2023. Los servicios públicos En agosto se registraron nuevos incrementos en el precio de la luz, el gas, del 3%. Pero de acuerdo con un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), desde que comenzó la gestión del ex tertuliano televisivo, el precio del transporte público sufrió incrementos del 1408%, el gas 2185%, la luz 568% y el agua 525%.

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Las últimas encuestas reflejan una vez más el descontento social. Un informe de Zuban Córdoba & Asociados da cuenta que el Gobierno es desaprobado por el 65,3% de las personas. Un 54,5% de los argentinos prefiere un cambio de presidente en 2027, según la encuesta de CB Global Data. El último sondeo de Delfos mostró, en tanto, que solo un 16% de los entrevistados mantiene su confianza en Milei. "¿Somos suiza? No, pero la tendencia sigue siendo maravillosa". El anarco capitalista partió hacia Quito convencido de que en dos décadas Argentina será la primera potencia mundial.