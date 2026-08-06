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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia cobrándose dos muertos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Tres muertos en ataque ruso en la región ucraniana de Járkov
Al menos tres personas murieron en un ataque ruso durante la noche contra la ciudad de Balakilia, situada en la región ucraniana de Járkov, informó el Servicio Estatal de Emergencias a través de Facebook.
Los drones atacaron una zona residencial de la ciudad, provocaron incendios en dos viviendas particulares y causaron daños en otras propiedades.
Ya el día anterior había habido otro ataque contra Balakilia que dejó a parte de la ciudad sin electricidad. En otro ataque, contra la ciudad de Sumy y perpetrado con bombas guiadas, hubo al menos 13 personas heridas, según la Administración Militar local.
Ucrania daña refinería a 250 kilómetros de Moscú en ataque récord de más de 600 drones
Ucrania incendió hoy una refinería en Yaroslavl, 250 kilómetros al este de Moscú, en el marco del mayor ataque contra esta región, donde fueron derribados casi 90 drones, y contra toda Rusia, que repelió más de 600 artefactos no tripulados, según las autoridades y medios independientes rusos.
"Nuestra región es objeto de un ataque enemigo de drones ucranianos", informó en Telegram el gobernador local, Mijaíl Yevráev, al puntualizar que se trató del mayor ataque desde el comienzo de la guerra. Señaló que "las fuerzas de lucha radioelectrónica y las defensas antiaéreas liquidaron 88 drones".
Rusia cifra en 640 los civiles muertos y en 540 los heridos en la invasión ucraniana de la región de Kursk
Las autoridades rusas han denunciado este jueves que la incursión en 2024 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región rusa de Kursk, fronteriza con citado país, se cobró la vida de 640 civiles, además de otros 560 que resultaron heridos.
"En agosto de 2024, las Fuerzas Armadas ucranianas invadieron ilegalmente territorio ruso en la región de Kursk y ocuparon varias decenas de asentamientos", ha denunciado la portavoz oficial del Comité de Investigación ruso, Svetlana Petrenko, en un comunicado del organismo en el que ha afeado que, "sintiéndose envalentonados y conscientes de la impotencia de la población civil, nacionalistas ucranianos y mercenarios de diversos países violaron el Derecho Internacional y cometieron crímenes graves, y especialmente graves, de forma masiva".
Piden ayuda para rescatar a dos paraguayos combatientes
Dos familias pidieron este miércoles ayuda al Gobierno del presidente de Paraguay, Santiago Peña, para rescatar a dos connacionales que combaten en la guerra entre Ucrania y Rusia, y en la que se habrían enrolado bajo engaños y promesas de generosos pagos, informó la prensa local. El diario ABC Color reportó en su edición digital que el paraguayo Derlis López, de 21 años, viajó el pasado abril a Ucrania para enlistarse en el ejército de este país.
Rutte habla con Zelenski
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recalcó la necesidad de fortalecer las defensas aéreas de Ucrania tras hablar con el presidente de ese país, Volodímir Zelenski, después de los últimos ataques aéreos rusos contra algunos núcleos de población ucranianos. "Hablé con Zelenski sobre los últimos ataques horribles con misiles y drones rusos contra las ciudades de Ucrania. Estoy discutiendo con los Aliados cómo podemos seguir proporcionando a Ucrania las defensas aéreas que necesitan urgentemente", señaló Rute este miércoles en una publicación en sus redes sociales.
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sugirió este miércoles que la reducción de la ayuda militar occidental, en concreto de defensas antiaéreas, destinada a Kiev a lo largo de este año podría ser una medida deliberada para presionar a Ucrania de cara a unas eventuales negociaciones de paz con Rusia. En una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el líder ucraniano señaló que desde el inicio de 2026 Kiev está recibiendo tres veces menos misiles antibalísticos que antes, lo que le dificulta la tarea de defenderse de los ataques rusos.
El Gobierno alemán confirma hallazgo de dron de origen desconocido en aeropuerto de Leipzig
El Gobierno alemán confirmó este miércoles el hallazgo de un dron de origen desconocido en el aeropuerto de Leipzig (este), el cual según la policía había obligado a interrumpir la pasada noche el tráfico aéreo durante dos horas.
"Puedo confirmar el hallazgo de un dron", dijo un portavoz del Ministerio del Interior, Leonard Kaminski, en una rueda de prensa ordinaria en Berlín, en la que no quiso dar por el momento más detalles sobre el caso.
Según fuentes citadas por el diario Bild, el dron estaba equipado con una carga explosiva y fue localizado al lado de un avión de transporte ucraniano de tipo Antonov.
Putin crea un servicio de defensa de la retaguardia tras escalada de ataques ucranianos
El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció hoy la creación de un nuevo servicio de defensa de la retaguardia para contrarrestar la campaña de ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso.
Putin, que recibió en el Kremlin al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor, también hizo público el nombramiento del jefe de la nuevas Fuerzas de Sistemas No Tripulados (drones).
La UE dará a Ucrania otros 1.400 millones en beneficios de los activos rusos sancionados
La Unión Europea (UE) anunció este miércoles que enviará a Ucrania otros 1.400 millones de euros procedentes de beneficios extraordinarios generados por los intereses de los activos inmovilizados del Banco Central de Rusia (RSB), a causa de las sanciones comunitarias a Moscú por la invasión de su país vecino.
La Comisión Europea informó en un comunicado de que se trata de la quinta transferencia de este tipo, tras un cuarto tramo de otros 1.400 millones de euros entregado el pasado marzo.
En este caso, el desembolso cubre los ingresos acumulados durante el primer semestre de 2026.
Aunque los activos rusos permanecen bloqueados, el Ejecutivo comunitario recordó que "los intereses generados por los saldos de efectivo no pertenecen a Rusia", por lo que propuso destinarlos a apoyar a Ucrania.
Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso 200 kilómetros al sur de Moscú
Ucrania atacó hoy otro centro logístico del Wildeberries, el Amazon ruso, en la región de Tula, 200 kilómetros al sur de Moscú, provocando un incendio de gran magnitud, según las autoridades locales locales.
"Tuvo lugar la caída de un dron en un centro logístico de Wildberries, en el que se desató un incendio. En el lugar de los hechos trabajan los servicios de emergencias. Los bomberos sofocan las llamas. Según informaciones preliminares no hay muertos, una persona resultó herida", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Tula, Dmitri Miliáyev.
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