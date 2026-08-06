La Comisión Europea reconoce que la UE será "vulnerable" mientras dependa de terceros para proteger sus fronteras

La crisis de Ceuta, en la que más de 70.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos de forma irregular, es un recordatorio de que la Unión Europea depende de terceros países para garantizar el control de sus fronteras, ha reconocido el comisario de Migración, Magnus Brunner, este jueves, durante su intervención en la reunión extraordinaria de la comisión de Interior de la Eurocámara para analizar el incidente.

"Tenemos que colaborar con nuestros vecinos, por supuesto, pero mientras el control [de las fronteras] dependa de la buena voluntad de un país limítrofe, seguiremos siendo vulnerables", ha dicho Brunner. A pesar de que Brunner ha reconocido la vulnerabilidad que implica esa dependencia de terceros, ha insistido en la cooperación con esos países.

"Esta dimensión externa, la cooperación con terceros países, creo que es clave, porque el objetivo es asegurar que tales sucesos no vuelvan a ocurrir jamás, ni en Ceuta, ni en Lampedusa, ni en Creta, ni en Evros, ni en la frontera oriental de la Unión Europea", ha dicho el austríaco. En el caso de Marruecos, Bruselas está negociando un acuerdo de cooperación con Rabat.

Brunner no ha aludido en ningún momento al posible papel de las autoridades marroquíes en el incidente. Sin embargo, ha insistido en que la política migratoria será uno de los temas sobre la mesa de negociaciones de un futuro acuerdo de asociación con el país. "Intentamos ejercer la influencia que tenemos y poner la migración sobre la mesa de manera muy clara y contundente cuando se trata de las negociaciones para estas alianzas", ha dicho.

El comisario ha asegurado que la cooperación entre la UE y Marruecos ha sido fundamental en el control de los flujos migratorios en los últimos años y ha culpado a las mafias y los traficantes de personas de lo sucedido. "El apoyo de la UE a Marruecos, por supuesto, ayuda a Marruecos a mejorar la gestión de fronteras, en consonancia, por supuesto, con los derechos humanos y las normas internacionales", ha defendido el austríaco.

Plantón de Marlaska y Saiz

La reunión extraordinaria de la Comisión de Interior ha sido convocada por el eurodiputado del Partido Popular y presidente de la misma, Javier Zarzalejos. Estaban invitados, además del comisario, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Migraciones, Elma Saiz. Estos dos últimos no han participado.

Fuentes del Gobierno han justificado la ausencia asegurando que se trataba de "una invitación, no una comparecencia formal". También han asegurado que ambos ministros tenían compromisos previos que les hacían imposible participar en la reunión, informan Luis Ángel Sanz y Mariano Alonso Freire. En el caso de Saiz, tenía una reunión telemática de coordinación del dispositivo humanitario en Ceuta con la Delegación del Gobierno en la ciudad.

La derecha europea ha afeado la ausencia de los ministros. La popular alemana Lena Dupont y la conservadora belga Assita Kanko han calificado de "políticamente lamentable" el plantón de Marlaska y Saiz al Parlamento. Dupont ha defendido que sus respuestas habrían ayudado a los eurodiputados a entender mejor la situación. El propio comisario ha reconocido que hay información con la que no cuenta. "No podemos proporcionar respuestas en nombre de las autoridades españolas", ha dicho Brunner.

Solidaridad con Ceuta y España

Si en algo han estado de acuerdo todos los eurodiputados que han participado en la reunión ha sido en la necesidad de mandar un contundente mensaje de apoyo y solidaridad con Ceuta y España. La izquierda, además, ha hecho hincapié en la necesidad de abordar también la dimensión humanitaria de la tragedia, lamentando las más de 100 personas que habrían perdido la vida en el incidente.

"Más allá de las cifras y los debates políticos, nunca debemos olvidar el coste humano de una situación así", ha dicho la eurodiputada liberal francesa Fabienne Keller. Keller ha puesto en valor la gestión de Vivas. "Usted ha lidiado con una situación extremadamente difícil sobre el terreno", ha dicho. También ha criticado las manipulaciones de la extrema derecha y ha defendido que "ante la crisis, nuestra respuesta debe ser más europea y más solidaria".

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"No tiene sentido atacar a España, a las autoridades españolas, por nada", ha dicho la eurodiputada holandesa de los Verdes Tineke Strik, que ha denunciado que el nuevo pacto migratorio no sirve para prevenir o abordar una crisis así. "Lo único que importa ahora es la solidaridad y analizar las causas", ha añadido.