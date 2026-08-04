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El Supremo de California falla a favor de la farmacéutica Gilead Sciences en la demanda de 24.000 personas con VIH

Los demandantes aseguran que la empresa retrasó el desarrollo de un medicamento que reducía los efectos secundarios de su anterior producto estrella por motivos económicos

La sede de la farmacéutica Gilead Sciences, en Foster City, California.

La sede de la farmacéutica Gilead Sciences, en Foster City, California. / JOHN G. MABANGLO / EFE

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EFE

Los Ángeles

La Corte Suprema de California falló este lunes contra unas 24.000 personas que demandaron a la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences por supuestamente demorar las investigaciones sobre un medicamento más seguro contra el VIH en beneficio de maximizar sus ganancias.

El fallo se refiere a la demanda entablada por miles personas con VIH contra Gilead Sciences argumentando que la empresa retrasó el desarrollo del fumarato de tenofovir alafenamida (TAF), sobre su anterior producto estrella tenofovir disoproxil fumarato (TDF), que acarrea efectos secundarios, como disfunción renal y problemas óseos.

En la decisión de seis votos a favor y uno en contra, el Supremo de California indicó que no se puede reconocer una "responsabilidad generalizada" a una farmacéutica porque no puso un medicamento alternativo (el TAF) con anterioridad.

"Imponer dicha responsabilidad crearía cargas sustanciales y pondría en riesgo la innovación farmacéutica, la salud pública y la seguridad de los pacientes", escribió el juez Joshua Groban en nombre de la mayoría.

Los pacientes argumentaron que la farmacéutica, con sede en el norte de California, detuvo los ensayos clínicos del TAF por más de cinco años para concentrarse en la producción del TDF, antes que expiraran los derechos de exclusividad de la patente en 2017.

Uno de los fármacos más recetados

Desde 2001, cuando fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA), el TDF se convirtió en uno de los fármacos contra el VIH más recetados del mundo.

Gilead argumentó que suspendió sus ensayos con TAF en 2004 porque no había demostrado ventajas significativas frente al TDF que llevaba años en el mercado y contaba con un perfil de seguridad y eficacia comprobado.

La compañía retomó el estudio de TAF hasta 2010 y comenzó a comercializarlo después de la aprobación de la FDA en 2015. Desde entonces el medicamento ha superado a TDF por la reducción de efectos secundarios.

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Los medicamentos contra el VIH representaron para Gilead Sciences cerca del 70% de sus ganancias en 2025.

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