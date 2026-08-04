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Los Veintisiete piden mejorar los sistemas de inteligencia y la vigilancia de las redes sociales tras la crisis de Ceuta

Los ministros de Interior de la UE se reúnen por videoconferencia para mandar un mensaje de apoyo a España y buscar soluciones

Los ministros de Interior de los Veintisiete países de la UE se reúnen por videconferencia para bordar la crisis de Ceuta.

Los ministros de Interior de los Veintisiete países de la UE se reúnen por videconferencia para bordar la crisis de Ceuta. / PRESIDENCIA IRLANDESA DEL CONSEJO

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Beatriz Ríos

Bruselas

Los gobiernos de la Unión Europea (UE) han llamado este martes a reforzar los sistemas de alerta temprana mejorando la inteligencia en frontera y la vigilancia de las redes sociales, después de que miles de personas cruzaran de manera irregular desde Marruecos a Ceuta, alentadas por mensajes asegurando que se podía cruzar a España.

"Tenemos que llegar al fondo de esto", ha dicho el primer ministro belga, Bart de Wever, en una entrevista este martes. Lo ha hecho apenas horas antes de que los ministros del Interior se hayan reunido este martes para analizar la crisis de Ceuta de la pasada semana, sus causas y sus posibles consecuencias para el modelo comunitario. Una de las conclusiones de los ministros es que hay que reforzar la vigilancia.

Los Veintisiete han llamado a compartir información de manera más eficiente e inmediata sobre la situación en las fronteras del bloque. Los ministros han propuesto el desarrollo de "sistemas de alerta temprana", recogiendo información de inteligencia en las zonas fronterizas, también mediante la vigilancia de las redes sociales, que podrían haber sido clave en la crisis de Ceuta.

Solidaridad con España

La crisis de Ceuta ha supuesto también un conflicto diplomático. Varios países llamaron a suspender la participación de España en el espacio Schengen, que permite la libertad de movimiento tras la llegada de miles de personas a Ceuta. Un grupo de 22 de los 27 gobiernos del bloque publicaron una carta muy crítica, dando a entender que la situación era consecuencia de las políticas migratorias del Gobierno español.

Sin embargo, tras la reunión de este martes, el mensaje es muy distinto. En un comunicado emitido tras la reunión que ha durado poco más de tres horas, los Veintisiete, además del resto de países de Schengen, han expresado "su firme solidaridad con España". También han destacado "la rápida y eficaz actuación de las autoridades españolas ante la situación en Ceuta".

"Las fronteras exteriores de la UE son responsabilidad compartida, y la migración requiere una respuesta europea unificada", ha dicho Jim O'Callaghan, ministro irlandés de Justicia, Interior y Migración, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo. Los ministros se han comprometido a "seguir luchando sin descanso" contra las redes de tráfico de personas, a acelerar los retornos, a fortalecer las fronteras y a "forjar alianzas sólidas con terceros países".

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En el comunicado, al contrario que en mensajes anteriores, no hay ninguna mención a Marruecos. Después de las críticas ante lo que muchos analistas consideran una instrumentalización de la migración por motivos políticos, los gobiernos comunitarios han dado marcha atrás. En el comunicado han destacado la importancia de mejorar la comunicación en caso de crisis "para contrarrestar a los agentes externos malintencionados que se dedican a la manipulación e injerencia de información extranjera".

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Fuente: El Periódico

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