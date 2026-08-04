Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Duración de la de calor en CanariasFuturo túnel de TigaigaNueva guagua de TitsaDetenida y extraditada cuidadora británicaDetenidos por malos tratosAtrapan a un delincuente de más de cuatro meses fugado de la cárcelCrisis migratoria en Ceuta, última hora
instagramlinkedin

Incidencias aéreas

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

La aerolíneas más expuestas a retrasos y cancelaciones son Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Turkish Airlines, United Airlines y Etihad Airways

La huelga del personal de tierra en el aeropuerto de Barcelona-El Prat deja miles de equipajes sin atender

La huelga del personal de tierra en el aeropuerto de Barcelona-El Prat deja miles de equipajes sin atender

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

La huelga indefinida del personal de asistencia en tierra (handling) de Groundforce en el aeropuerto de Barcelona-El Prat ha empezado hoy martes, 4 de agosto de 2026, y puede provocar retrasos y cancelaciones, especialmente en plena temporada alta. El conflicto afecta a trabajadores encargados de la facturación, el embarque, la carga y descarga de equipajes y la coordinación de vuelos.

Las aerolíneas más expuestas son las que reciben servicios de Groundforce en El Prat. Entre ellas figuran Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Turkish Airlines, United Airlines y Etihad Airways, entre las más significativas.

Según el Ministerio de Transportes, entre agosto y septiembre las compañías atendidas por Groundforce tienen programados unos 11.600 vuelos y cerca de 2,4 millones de plazas, por lo que hasta dos millones de pasajeros podrían verse afectados. No obstante, se han fijado servicios mínimos de entre el 35% y el 80%, dependiendo del tipo de ruta, para garantizar parte de la operativa.

Las recomendaciones si se tiene previsto volar desde Barcelona en los próximos días es consultar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de acudir al aeropuerto, llegar con más antelación de lo habitual y prever posibles demoras en la facturación y en la entrega de equipaje.

Noticias relacionadas

La huelga afectará a un total de 1.179 trabajadores-, ha informado este lunes en un comunicado el sindicato CGT, que cuenta con mayoría en el comité de empresa de la compañía, integrado por 27 delegados. La decisión, según este sindicato, responde a la inacción de la dirección ante el "grave deterioro" de la prevención de riesgos y las condiciones de salud laboral en la base.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuándo finaliza la ola de calor en Canarias? Esta es la previsión de la Aemet
  2. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  3. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  4. Un furgón fúnebre y un coche de alquiler implicados en una colisión frontal en Tenerife
  5. Nuevo acto vandálico contra una guagua de TITSA en Santa Cruz
  6. El calor extremo y la calima vuelven a marcar este lunes en Tenerife con máximas de hasta 37 grados
  7. Conato de incendio en el norte de Tenerife: helicóptero, Brifor y Bomberos actúan en Pinolere
  8. La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas

La tasca de Tenerife donde disfrutar de cocina canaria casera: platos tradicionales y raciones generosas a buen precio

La tasca de Tenerife donde disfrutar de cocina canaria casera: platos tradicionales y raciones generosas a buen precio

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Ni suelto ni con cualquier arnés: cómo debe viajar un perro en el coche, según los expertos

Las plantas que mejor sobreviven a las vacaciones: “Apenas necesitan agua y siguen perfectas al volver”

Las plantas que mejor sobreviven a las vacaciones: “Apenas necesitan agua y siguen perfectas al volver”

Puntos de apoyo

Puntos de apoyo

La obra que convertirá en una calle la carretera que une Santa Cruz de Tenerife con La Laguna expropiará 24 parcelas

La obra que convertirá en una calle la carretera que une Santa Cruz de Tenerife con La Laguna expropiará 24 parcelas

Gran Tagoro Family & Fun en Playa Blanca, Lanzarote

Gran Tagoro Family & Fun en Playa Blanca, Lanzarote

Eclipse solar del 12 de agosto: el fenómeno que no se repetirá hasta 2078

Eclipse solar del 12 de agosto: el fenómeno que no se repetirá hasta 2078
Tracking Pixel Contents