Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaTerremotos en el TeideColas en Las TeresitasCD TenerifeTiempo en TenerifePedro Sánchez veranea en CanariasSucesos en TenerifeAsesinato Alberto González Padrón
instagramlinkedin

Sucesos

Al menos tres muertos en un tiroteo en una zona comercial de Idaho, en Estados Unidos

De momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque,

Coche de policia estadounidense

Coche de policia estadounidense / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Al menos tres personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en una zona comercial muy concurrida en Twin Falls, Idaho (EE.UU.).

El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, afirmó este sábado que el presunto autor de los disparos había muerto y que "la amenaza para la comunidad ha terminado".

Por el momento no han trascendido ni la identidad del sospechoso ni el posible móvil que le llevó a realizar el ataque, ya que la investigación continúa abierta. "Hoy ha sido un día muy difícil aquí en Twin Falls", señaló el jefe de policía a los medios.

Detalles del tiroteo

El tiroteo tuvo lugar en una zona del norte de la ciudad en la que hay numerosos hoteles y restaurantes y es un importante centro de reunión para residentes y turistas.

Las autoridades se inclinan por creer que solo había un atacante, pero tratan de averiguar si hubo más personas "que podrían haber estado involucradas", según explicó Josh Palmer, el portavoz de la ciudad, a CNN.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que no se acercaran a la zona durante las horas más críticas, en las que intentaban reducir al agresor.

Noticias relacionadas

Tras la preocupación inicial, fueron muchas las muestras de agradecimiento a las autoridades y los servicios médicos por la resolución de la crisis.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Señorita Chichi irrumpe en la avenida de Anaga como nuevo referente Lgtbiq+ en Santa Cruz de Tenerife
  2. Un motorista en estado crítico al sufrir una caída a su paso por Guía de Isora
  3. Santa Cruz de Tenerife se va a Granada: el Ayuntamiento ofrece viajes para mayores durante seis días a 233 euros
  4. Santa Cruz de Tenerife habilitará aparcamientos en tres solares municipales
  5. El Cabildo de Tenerife recupera 65.000 metros cuadrados degradados junto a la TF-1
  6. Un año del asesinato de Alberto González Padrón en Tenerife: la justicia busca más tiempo para la investigación
  7. Canarias se prepara para afrontar los días más duros del episodio de calor: el termómetro rozará los 40 grados
  8. La Medida en Güímar: el valor de lo sencillo

Es oficial en la Ley de Propiedad Horizontal: estos propietarios están exentos de pagar algunas derramas de la comunidad

Es oficial en la Ley de Propiedad Horizontal: estos propietarios están exentos de pagar algunas derramas de la comunidad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Multa de 500 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto al volante que puede provocar graves incendios este verano: la DGT vigila a los conductores tinerfeños

Multa de 500 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto al volante que puede provocar graves incendios este verano: la DGT vigila a los conductores tinerfeños

Agosto, un mes que no es para fichar en La Laguna Tenerife

Agosto, un mes que no es para fichar en La Laguna Tenerife

Zona de Las Verónicas en Las Américas

Los 'globos de la risa'. Así es la droga que arrasa entre los jóvenes en el corazón turístico de Tenerife

Los 'globos de la risa'. Así es la droga que arrasa entre los jóvenes en el corazón turístico de Tenerife

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno
Tracking Pixel Contents