Un incendio arrasa 6.700 hectáreas, obliga a evacuar a miles de personas y amenaza la periferia de Atenas

Unas 6.700 hectáreas han ardido ya y miles de personas han tenido que ser evacuadas debido al incendio declarado hace cuatro días y que este domingo se encuentra a unos 35 kilómetros de Atenas, la capital de Grecia.

El incendio forestal, que tiene varios frentes, se declaró el pasado jueves en la región de Beocia y desde entonces se ha propagado, atizado por los fuertes vientos, unos 40 kilómetros hacia el este, ya en la región capitalina de Ática, obligando a evacuar a miles de personas de decenas de localidades.

Dos personas han sido detenidas por su vinculación con una red privada de transmisión de electricidad que no funcionó correctamente y generó chispas que provocaron el incendio de Beocia que se propagó después a Ática.

El fuego amenaza hoy la zona industrial del pueblo costero de Megara, a unos 35 kilómetros al oeste del centro de Atenas.

Una lancha de bomberos es alertada para transportar a los residentes en caso de evacuación en la zona, en Psatha Kontithia, durante un incendio forestal en Porto Germeno, Grecia, el 1 de agosto de 2026. / ORESTIS PANAGIOTOU / EFE

Protección Civil ha ordenado desde ayer la evacuación de 500 personas en doce pequeñas localidades cerca de Megara, donde 450 bomberos, con 126 camiones y 24 medios aéreos, tratan de evitar que el fuego alcance las industrias y fábricas ahí situadas.

Cien casas quemadas

En su avance, el fuego atravesó durante la noche del viernes al sábado el pueblo costero de Porto Germeno, calcinando más de cien casas, según indicaron fuentes municipales.

"Ha habido enormes daños ecológicos en nuestro municipio. Un bosque virgen, que se había regenerado tras el gran incendio de 1985, se ha perdido en gran parte", recalcó por su parte a la radio Skai, Dimitris Vordos, teniente de alcalde de Megara.

El primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, señaló este domingo que el Gobierno ha invertido en los últimos años "más que nunca en reforzar Protección Civil".

"Sin embargo, hay momentos en los que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa", recalcó.

A lo largo de todo el sábado, los medios aéreos de extinción no pudieron operar en gran parte del país debido a los fuertes vientos, con rachas puntuales de hasta 130 kilómetros por hora.

No obstante, las críticas hacia la gestión del Gobierno por parte de la oposición y una buena parte de la sociedad por esta nueva catástrofe a las afueras de Atenas van en aumento.

Perdido el 38 % del bosque

Durante el verano de 2024, un incendio iniciado en Beocia se propagó decenas de kilómetros hacia el sureste y alcanzó el tejido urbano de Atenas.

Entre 2017 y 2025 ardieron en Ática 47.000 hectáreas de bosque, el 38 % del terreno forestal total de la región, según el Observatorio Nacional de Atenas.

Mientras, más de 100 bomberos con 22 camiones, seis aviones y un helicóptero cisterna operan en la región de Fócida y la isla de Cefalonia, en el mar Jónico, donde este domingo se declaró un nuevo fuego que ya ha obligado a evacuar cuatro localidades.

Una persona ha sido detenida en Cefalonia bajo la sospecha de haber causado este incendio.

Otras dos personas han sido detenidas acusadas de provocar el incendio que amenazó el sitio arqueológico de Micenas mientras realizaban trabajos agrícolas con maquinaria pesada.

El fuego que ardió durante cuatro días en la región de Rétino, en la isla griega de Creta, ya está bajo control tras haber calcinado 5.500 hectáreas de bosque.

El pasado miércoles, tres bomberos perdieron la vida mientras operaban en los incendios de Creta y en la región de Gitión.

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Los incendios forestales son recurrentes en Grecia, donde en 2023 el fuego quemó más de 170.000 hectáreas, más del 1,2 % del territorio griego. De ellas, 95.000 hectáreas ardieron en el incendio de Evros, el peor registrado en Europa.

Fuente: El Periódico