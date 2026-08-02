Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaTerremotos en el TeideColas en Las TeresitasCD TenerifeTiempo en TenerifePedro Sánchez veranea en CanariasSucesos en TenerifeAsesinato Alberto González Padrón
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca

EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents