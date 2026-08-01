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Trump elogia "el sabio liderazgo" de Mohamed VI en su felicitación por la Fiesta del Trono

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo / Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

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Redacción

Barcelona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado "el sabio liderazgo" y el "compromiso por la paz" del monarca Mohamed VI en el aniversario de su ascensión al trono de Marruecos y reiterado su pleno apoyo al plan marroquí para el Sáhara Occidental como única forma, a su entender, de romper el histórico "statu quo" en la zona.

"Estados Unidos es claro: reconocemos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y apoyamos la propuesta marroquí de una autonomía seria, creíble y realista como única base para alcanzar una solución", ha insistido Trump en su telegrama de felicitaciones recogido por la agencia oficial de noticias marroquí, MAP.

"Cualquier otra línea de actuación solo prolongaría el statu quo, lo cual es inaceptable. Este conflicto debe terminar ahora, y Estados Unidos seguirá impulsando avances hacia este objetivo", ha declarado.

En términos generales, Trump ha aplaudido la figura del monarca alauí, cuyo "sabio liderazgo" ve como "un pilar de estabilidad" dentro de la larga relación entre ambos países, que cumple este año su 250 aniversario.

Nueva era en las relaciones bilaterales

"El compromiso constante de Marruecos de trabajar por la paz, combatir el extremismo y proteger la seguridad de los estadounidenses y los marroquíes, incluso a través de su papel fundamental en los Acuerdos de Abraham, refleja una valiosa alianza para Estados Unidos. Con ese fin, también trabajaremos juntos para garantizar la seguridad de la región del Sahel", ha indicado Trump.

"Su visión de crecimiento abre perspectivas de prosperidad para nuestros dos pueblos y nuestras economías", ha añadido el presidente estadounidense, quien ha dado instrucciones a su equipo para "que trabajen en pro del desarrollo económico y social de Marruecos, incluyendo la región del Sáhara Occidental".

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"La tecnología y la innovación estadounidenses, que gozan de la confianza de Estados Unidos, seguirán siendo aliadas de Marruecos durante los próximos 250 años en todos los sectores estratégicos, especialmente en energía, inteligencia artificial, minerales de tierras raras y defensa", ha concluido, en un mensaje donde avanza "una nueva era de relaciones" en la que los intereses de ambos países tendrán "carácter prioritario".

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Fuente: El Periódico

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