Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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