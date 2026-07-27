Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca tres barcos mercantes en el puerto ucraniano de Mikoláyiv

El Ejército ruso ha vuelto a atacar con drones kamikaze Shahed el puerto de Mikoláyiv, lo que provocó daños en tres barcos mercantes e hirió a un hombre de 50 años, según informó el número dos de la Administración Militar de la región de Mikoláyiv.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche contra territorio ucraniano un total de 147 drones de larga distancia, de los que 123 pudieron ser neutralizados por las defensas aéreas de Ucrania. Las autoridades ucranianas han reconocido que los ataques rusos a puertos ucranianos y a los barcos mercantes que los utilizan han bloqueado el acceso de buques extranjeros a la costa ucraniana del mar Negro.