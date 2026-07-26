Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán asegura haber destruido 11 aeronaves estadounidenses durante la reciente escalada

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró este sábado que las Fuerzas Armadas del país destruyeron 11 aviones de combate y helicópteros estadounidenses, además de decenas de instalaciones militares, durante la reciente escalada con Estados Unidos, entre el 8 y el 22 de julio.

"Durante 15 días de combates, del 8 al 22 de julio, las Fuerzas Armadas iraníes destruyeron 11 aviones de combate y helicópteros estadounidenses que se encontraban en tierra y desplegados en bases militares de Estados Unidos en la región", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Hosein Mohebi, en una entrevista con la agencia Tasnim.

Según el militar, los ataques iraníes también destruyeron 17 drones de reconocimiento y combate, de los cuales ocho eran nuevos; un caza F-15 dentro de un refugio reforzado, un avión de patrulla marítima P-8, un avión de transporte C-17 y ocho aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo.