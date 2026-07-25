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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos seis muertos y 26 heridos en un ataque ucraniano contra una empresa militar rusa
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Dos muertos y 13 heridos en Bélgorod
Dos personas murieron y otras trece resultaron heridas la noche pasada en la región rusa de Bélgorod a consecuencia de los ataques ucranianos, informaron las autoridades locales. Según escribió en redes sociales el gobernador local, Alexandr Shuváev, Bélgorod sufrió un ataque masivo del enemigo que comenzó en la noche del viernes al sábado.
Trump se reunirá con Zelenski el martes en la Casa Blanca para abordar las negociaciones de paz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo martes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca en el marco de los contactos para intentar retomar una nueva ronda de negociaciones de paz destinadas a intentar poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.
Está previsto que Zelenski --que se ha mostrado esperanzado de que las negociaciones con Rusia puedan retomarse antes de otoño-- se reúna con el magnate republicano en el Despacho Oval el martes, según han informado fuentes de la Casa Blanca a Europa Press.
La Justicia ratifica la incautación de los bienes del exjefe de Gabinete de Zelenski acusado de corrupción
La sala de apelaciones del Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha ratificado este viernes la incautación de los bienes de Andri Yermak, antiguo jefe de Gabinete y uno de los hombres fuertes del presidente Volodimir Zelenski hasta su caída en desgracia por acusaciones de blanqueo de capitales.
Los bienes incautados son un inmueble en Kiev, un automóvil Mercedes Benz, fondos en varias cuentas bancarias y acciones en tres sociedades, según ha detallado la sala de apelaciones en un comunicado.
Ucrania compara los ataques rusos en el mar Negro con los de Irán en el paso de Ormuz
El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha comparado este viernes los ataques rusos en el mar Negro con los de Irán en el paso de Ormuz, asegurando que amenazan a la seguridad alimentaria mundial e incidiendo en que la comunidad internacional, y la regiones más impactadas, deben interceder con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que cese los ataques.
"La creciente campaña de terror de Rusia contra los buques mercantes civiles en el mar Negro supone un grave riesgo para la seguridad alimentaria mundial", ha advertido el ministro de Exteriores ucraniano en un mensaje en redes sociales.
Seis muertos en el noreste de Moscú
Al menos seis personas murieron y otras 26 resultaron heridas en un ataque ucraniano esta mañana con un misil de crucero contra una empresa militar rusa en la región de Kírov, 800 kilómetros al noreste de Moscú, informaron este viernes las autoridades locales. "Como consecuencia del ataque del régimen de Kiev contra una empresa, por desgracia, hay 32 víctimas. Seis de ellas fallecieron en el acto", comunicó a través de Telegram el gobernador de Kírov, Alexander Sókolov
Rumanía derriba por primera vez con un caza un dron
Por primera vez desde el estallido de la guerra en la vecina Ucrania en febrero de 2022, un caza de la Fuerza Aérea de Rumanía derribó este viernes sobre su territorio un dron, de procedencia desconocida, informaron las autoridades rumanas. “El dron se encontraba en una zona deshabitada. Ésta es también la razón por la que pudo ser derribado desde el aire”, señaló el presidente del país, Nicusor Dan, en un comunicado en el que precisó que el incidente ocurrió en torno a las 11.00 hora local.
Ucrania destruye con drones nueve tanques
Operadores de la Guardia de Fronteras ucraniana destruyeron con drones en el eje del frente de Dobropilia, en la región oriental de Donetsk, hasta nueve tanques, dos vehículos blindados y tres lanzacohetes con los que Rusia lanzó un asalto inusual en esta fase de la guerra por el gran número de vehículos blindados utilizados. La Guardia de Fronteras informó este viernes en un comunicado que las fuerzas rusas emplearon en el asalto "decenas" de vehículos blindados, algo poco habitual en un momento de la guerra en que ambos Ejércitos evitan hacer movimiento con grandes cantidades de vehículos pesados debido a la presencia de drones con capacidad de destruirlos sobre las zonas del frente y sus alrededores.
Ataques a almacenes de logística rusos
Drones ucranianos impactaron esta madrugada contra almacenes de la empresa Wildberries, la Amazon rusa, en las regiones de Leningrado, la ciudad federal de San Petersburgo, Simferópol y Tver. "Esta mañana San Petersburgo fue atacada por drones. Los sistemas de defensa antiaérea se encuentran activos. El ataque tuvo como objetivo infraestructura civil en la autopista Moskovskoye", informó el gobernador de la segunda ciudad más poblada de Rusia, Alexandr Beglov.
Zelenski anuncia un acuerdo con la estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriots
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves un acuerdo de colaboración con la contratista de defensa estadounidense Raytheon para fabricar misiles Patriot después de lograr hace unos días que Washington finalmente accediera a conceder las licencias oportunas para desarrollarlos por su cuenta.
"Raytheon es una empresa de defensa muy sólida, y Ucrania lleva mucho tiempo utilizando sus equipos para proteger a nuestra población de los brutales ataques rusos", ha hecho saber Zelenski a través de un mensaje en redes sociales.
Bruselas calcula que congelar el tope al petróleo ruso hará perder 3.500 millones de euros al Kremlin
La Comisión Europea calcula que la decisión de mantener congelado durante doce meses el actual tope al precio del petróleo ruso privará al Kremlin de unos 3.500 millones de euros adicionales, una de las principales bazas económicas del vigésimo primer paquete de sanciones adoptado este jueves por la UE para aumentar la presión sobre Moscú por la invasión de Ucrania.
Fuentes comunitarias han explicado que el objetivo de mantener el límite en 44,7 dólares por barril hasta julio de 2027 es impedir que Rusia se beneficie del repunte de los precios internacionales del crudo registrado tras la guerra en Oriente Próximo, que habría obligado a elevar automáticamente el umbral hasta el entorno de los 58 dólares por barril.
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