Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vandalismo en Santa CruzNuevos terremotos en el TeideMiles de vecinos de Tenerife, sin luzArte en CanariasContaminación en Playa JardínTiempo en TenerifeCD Tenerife
instagramlinkedin

Internacional

Detenida una becaria de la OTAN en Bélgica bajo sospecha de espionaje para terceros

La mujer es una ciudadana canadiense de origen chino y realizaba sus prácticas en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE)

Imagen de archivo del logo de la OTAN.

Imagen de archivo del logo de la OTAN. / Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Una mujer que se encontraba realizando unas prácticas para la OTAN en Bélgica fue detenida ayer bajo sospecha de "espionaje para un tercer país", según informó este sábado la Fiscalía Federal belga.

Según la Fiscalía, la mujer es una ciudadana canadiense de origen chino quien, tras realizar registros en su vivienda y lugar de trabajo, fue detenida el viernes acusada de "espionaje en beneficio de un tercer país" y de "participación en una organización delictiva".

La sospechosa realizaba sus prácticas en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), cerca de la ciudad belga de Mons, desde donde se planean y se llevan a cabo todas las operaciones militares y misiones estratégicas de la OTAN a nivel mundial.

Noticias relacionadas

Según medios locales, la mujer recabó "información especialmente sensible" durante sus prácticas, a pesar de que no tenía permiso para hacerlo y levantó sospechas de los equipos de seguridad por su comportamiento. El caso ya ha sido asignado a un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Hainaut, sección de Mons.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santa Cruz de Tenerife se queda sin la playa de Benijo: el Gobierno de España rechaza la obra de emergencia para reabrir la zona de baño
  2. Adiós a pasar la ITV: la DGT confirma que los conductores tinerfeños que tengan estos vehícuslo pueden librarse de la inspección
  3. Incidente aéreo en Tenerife Sur: un avión de easyJet da media vuelta y regresa de emergencia por una pelea multitudinaria a bordo
  4. La Laguna convoca el 31 de julio los exámenes para cubrir 61 plazas en el Ayuntamiento
  5. Vandalismo en Santa Cruz de Tenerife: una oleada de incendios calcina 14 contenedores y afecta a seis vehículos
  6. Noche movida en las entrañas del Teide: se registran más de 500 terremotos en un enjambre inusual
  7. Dimite el director del Puerto de Santa Cruz de Tenerife por 'motivos personales
  8. El CD Tenerife gana el primer derbi a la UD Las Palmas: lidera la audiencia con un 7,2 % de 'share' y 26.000 espectadores de media

Santa Cruz de Tenerife se transforma en Lima durante seis horas

Santa Cruz de Tenerife se transforma en Lima durante seis horas

Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1

Tragedia en el sur de Tenerife: muere un motorista de 62 años tras una salida de vía en la TF-1

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 20ª etapa del Tour de Francia

Eclipse solar en Tenerife: el Museo de la Ciencia y el Cosmos regala gafas homologadas

Eclipse solar en Tenerife: el Museo de la Ciencia y el Cosmos regala gafas homologadas

El avión finalmente aterrizó en Gran Canaria

Doble aterrizaje frustrado en Tenerife Sur: la cizalladura obliga a un vuelo Madrid-Brasil, desviado por un problema médico, a aterrizar en Gran Canaria

Doble aterrizaje frustrado en Tenerife Sur: la cizalladura obliga a un vuelo Madrid-Brasil, desviado por un problema médico, a aterrizar en Gran Canaria

III Muestra de Indumentaria Tradicional en Taganana: el Cabildo de Tenerife blinda el saber artesano y las tradiciones

III Muestra de Indumentaria Tradicional en Taganana: el Cabildo de Tenerife blinda el saber artesano y las tradiciones

Fiesta de la comunidad peruana en Santa Cruz de Tenerife

Tracking Pixel Contents