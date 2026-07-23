Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zona de Bajas Emisiones en Santa CruzMenor fallecida en Gran CanariaOcio nocturno en Santa CruzCD TenerifeTiempo en TenerifeRefugio de AltavistaJamón ibérico gratis en Tenerife
instagramlinkedin

Guerra en el este de Europa

Ucrania bloquea todos sus puertos debido a los ataques rusos

Numerosos mercantes han sido atacados en las últimas semanas por drones y misiles rusos, provocando la muerte de algún tripulante

Un buque de guerra ruso en el mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea.

Un buque de guerra ruso en el mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea. / MINISTERIO DE DEFENSA RUSO / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Kiev

El Gobierno ucraniano informó este jueves del cese de la actividad en todos sus puertos debido a la campaña de bombardeos contra infraestructuras portuarias y barcos que está llevando a cabo Rusia. "La entrada de barcos se ha interrumpido", dijo el ministro de Agricultura de Ucrania, Tarás Bisotski, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

El ministro explicó que la decisión de dejar de atracar en los puertos ucranianos ha sido tomada exclusivamente por los dueños de los barcos, después de que numerosos mercantes hayan sido atacados por drones y misiles rusos, provocando en algunos casos la muerte de los tripulantes.

Esta nueva campaña de ataques rusos a puertos ucranianos en el mar Negro empezó después de que las fuerzas ucranianas comenzaran a golpear a diario con drones a petroleros y cargueros que se dirigían y salían de puertos rusos o de la Ucrania ocupada.

Noticias relacionadas

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha denunciado en X la campaña rusa como una amenaza "a la seguridad alimentaria global". Ucrania ha pedido, además, una reunión al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU para el 27 de julio. El desplome del tráfico con destino y origen en los puertos ucranianos y rusos ha provocado una caída de las exportaciones agrícolas de ambos países. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Basilio Franco, antiguo número dos de la Policía Nacional en Tenerife y concejal de Seguridad en Santa Cruz
  2. Un lavadero convertido en vivienda vacacional en Santa Cruz de Tenerife: Urbanismo incoa expediente de actividad clandestina
  3. Un restaurante de Tenerife repartirá jamón ibérico gratis: una terraza con tres cortadores en El Mesón de La Laguna
  4. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  5. Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos
  6. El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla
  7. La carretera Santa Cruz-La Laguna tendrá como eje el tránsito peatonal
  8. El CD Tenerife y el Getafe se ven las caras en el Heliodoro: dónde ver el partido por TV y a qué hora

Ucrania bloquea de todos sus puertos debido a los ataques rusos

Ucrania bloquea de todos sus puertos debido a los ataques rusos

Más de 550 terremotos intensifican la actividad bajo el Teide: el IGN mantiene el seguimiento en tiempo real en Guía de Isora, Vilaflor y Santiago del Teide

Más de 550 terremotos intensifican la actividad bajo el Teide: el IGN mantiene el seguimiento en tiempo real en Guía de Isora, Vilaflor y Santiago del Teide

Marta López, una tinerfeña en la final del Mundial entre España y Argentina: "Todavía estoy en una nube"

Marta López, una tinerfeña en la final del Mundial entre España y Argentina: "Todavía estoy en una nube"

Ferran Torres y los perros que han marcado su vida: de Milo a Minnie, la pasión del campeón por los animales

Ferran Torres y los perros que han marcado su vida: de Milo a Minnie, la pasión del campeón por los animales

Verdugos invisibles

Verdugos invisibles

"El refugio de Altavista es un lujo para los montañeros de Tenerife": el presidente de la Federación Tinerfeña prioriza la preservación del Teide

"El refugio de Altavista es un lujo para los montañeros de Tenerife": el presidente de la Federación Tinerfeña prioriza la preservación del Teide

Viajar con perros grandes en Renfe ya es posible: requisitos, precio y cómo funciona el nuevo servicio para canes de hasta 40 kilos

Viajar con perros grandes en Renfe ya es posible: requisitos, precio y cómo funciona el nuevo servicio para canes de hasta 40 kilos

Extremadura se sumará a LIFE Resilience, el nuevo proyecto que quiere garantizar el futuro del lince ibérico

Extremadura se sumará a LIFE Resilience, el nuevo proyecto que quiere garantizar el futuro del lince ibérico
Tracking Pixel Contents