Los hutíes de Yemen reivindican ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo por "violar" el bloqueo contra Arabia Saudí

Los rebeldes hutíes de Yemen han anunciado en la madrugada de este jueves un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que ha acusado de "violar el bloqueo impuesto" por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo "asedio" por parte de de Riad.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes han llevado a cabo una operación militar de alta calidad contra dos petroleros saudíes que han violado el bloqueo impuesto por las Fuerzas Armadas en el mar Rojo", ha afirmado en un comunicado el portavoz de las milicias hutíes, Yahya Sari, que ha precisado que los buques en cuestión son el 'Encelia' y el 'Layla'. Según el portavoz, "la operación se ha llevado a cabo con misiles balísticos y de crucero, así como con drones", y habría provocado "un gran incendio en ambos buques". Asimismo, Sari ha asegurado que las milicias "han obligado a aproximadamente diez embarcaciones a retirarse y regresar". "Las Fuerzas Armadas continuarán sus operaciones navales contra el enemigo saudí y persistirán en aplicar la ecuación 'Asedio por asedio'", ha subrayado el portavoz.

Por su parte, la Autoridad General de Transporte ha informado de que el buque petrolero 'Encelia', propiedad de una empresa saudí, ha sido atacado mientras navegaba en el mar Rojo, "lo que ha provocado un incendio en la proa".

Tripulantes a salvo

Denunciando este ataque en un comunicado recogido por la agencia saudí SPA, la institución ha afirmado que, pese a la agresión, "todos los tripulantes se encuentran a salvo", mientras que "las autoridades competentes han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del buque y su tripulación, así como para proteger el medio ambiente marino". "Estos ataques constituyen una violación de las leyes y convenios internacionales que garantizan la seguridad de los buques mercantes y sus tripulaciones", ha rechazado.

Según el sitio web de seguimiento Marine Traffic, el petrolero 'Encelia', de 250 metros de eslora, 44 de manga y bandera saudí, se encuentra detenido en el mar Rojo.

A su vez, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha declarado en haber recibido un informe de un incidente a 70 millas náuticas (casi 130 kilómetros) al suroeste de Al Shuqaiq, en Arabia Saudí, una posición que coincidiría con la apuntada por Marine Traffic para el 'Encelia', al que el UKMTO no menciona.

"El capitán de un buque cisterna informa haber sido alcanzado por un proyectil desconocido que provocó un incendio a bordo, el cual la tripulación está combatiendo", ha afirmado el ente británico --dependiente de la Armada de Reino Unido--, que anota que "no se han registrado víctimas ni impacto ambiental".

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Por otra parte, y en contraste con la información relacionada con el caso del ENCELIA, las autoridades saudíes no se han pronuciado hasta el momento acerca de ningún incidente con respecto al petrolero LAYLA, al igual que ni Marine Traffic ni otros sitios web de seguimiento de tráfico marítimo consultados por Europa Press recogen información acerca del mismo desde hace cerca de una semana, cuando se encontraba en movimiento. Además, el UKMTO no ha registrado hasta el momento más ataques que el citado en las últimas horas.

Fuente: El Periódico