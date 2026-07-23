Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Basilio Franco, expolicía y exconcejal de Santa CruzNueva carretera Santa Cruz-La LagunaMenor fallecida en Gran CanariaJamón ibérico gratis en TenerifeConflicto Madrid - CanariasTiempo en TenerifePersecución a la pesca furtivaCaso Plus Ultra
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán dice haber atacado objetivos de EEUU en Baréin y Jordania, incluido un centro de Amazon

Israel mata a seis miembros de una familia, entre ellos cuatro niños, en la ciudad de Gaza

Israel mata a seis miembros de una familia, entre ellos cuatro niños, en la ciudad de Gaza

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán afirmó este martes haber destruido con misiles de crucero el centro de datos principal de Amazon en Baréin y haber alcanzado además objetivos militares estadounidenses en Jordania, en una nueva ofensiva contra intereses de EEUU en Oriente Medio en respuesta a los recientes bombardeos contra territorio iraní. "Los combatientes de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria (...) atacaron con varios misiles de crucero el centro de datos principal de la empresa estadounidense Amazon en Baréin, destruyéndolo por completo", afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado, según informó la agencia Tasnim.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Candelaria cierra un local de Las Caletillas tras varias denuncias por ruido al carecer de licencia para poner música
  2. Un municipio turístico de Tenerife lanza un gran operativo contra asentamientos ilegales: había hasta un recinto para peleas clandestinas de gallos
  3. Santa Cruz de Tenerife cierra al tráfico por la noche la avenida San Sebastián: comienzan las obras de rehabilitación de la vía del estadio Heliodoro
  4. Así será el nuevo Mercado de La Laguna: lo que se sabe de las obras, el aparcamiento y su apertura
  5. La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
  6. Paso decisivo para desatascar la autopista del norte de Tenerife TF-5: las obras del tercer carril comenzarán en las próximas semanas
  7. Arona despliega una macrooperación cotra asentamientos ilegales
  8. La Laguna abrirá sus monumentos de noche durante Las Noches del Patrimonio 2026

El tiempo en Hermigua: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Hermigua: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en El Sauzal: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en El Sauzal: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Barlovento: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Barlovento: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Villa de Mazo: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en El Paso: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en El Paso: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en El Tanque: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en El Tanque: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Puntallana: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en Puntallana: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en San Juan de la Rambla: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en San Juan de la Rambla: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio
Tracking Pixel Contents