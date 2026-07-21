Trump se ofrece a hablar con Hezbolá si el Líbano se lo pide tras la primera visita de un presidente libanés a la Casa Blanca en 17 años

Por primera vez en 17 años, un presidente libanés ha visitado la Casa Blanca. Joseph Aoun se ha reunido este martes con el presidente estadounidense Donald Trump para abordar la encallada situación de seguridad en el país de los cedros. Tras el encuentro, el mandatario republicano ha reconocido que está dispuesto a hablar con Hezbolá, la milicia libanesa enfrentada con Israel que no ha participado en las negociaciones de las últimas semanas. "Si el presidente libanés dice que quiere que hable con Hezbolá, yo lo haré", ha declarado, asegurando que él "habla con todo el mundo", incluso con personas con las que "muchos creen que no debería hablar, y las cosas salen bien".

Aoun ha declarado a la prensa que, durante recientes conversaciones telefónicas con Trump, le ha dicho que necesita dos cosas de él: "apoyo político y apoyo para las Fuerzas Armadas Libanesas" (FAL). "Las FAL mantienen al país seguro y estable; sin ellas, todo se derrumbará, no queremos eso, y creo que el presidente Trump tampoco lo quiere", ha declarado, desmintiendo los rumores sobre la frustración de Washington con su desempeño. Precisamente este miércoles las fuerzas libanesas han entrado por primera vez a una de las "zonas piloto", las áreas en las que comenzará la retirada paulatina de las fuerzas israelíes que deben ceder el control al Ejército libanés, según el Marco Trilateral entre Estados Unidos, Israel y el Líbano.

Exigencias de Aoun

Trump no ha respondido a la pregunta sobre si Washington prestará asistencia a las débiles fuerzas libanesas con el imposible encargo de desarmar a Hezbolá. "Ya tenemos planes muy concretos para ello; puede que otros vengan a ayudar, pero Líbano también se está volviendo mucho más autosuficiente", ha respondido el presidente estadounidense. Aoun ha viajado a la capital estadounidense con la intención de pedirle a su homólogo estadounidense que presione a Israel para que se retire del sur. Sin embargo, Israel se niega a hacerlo hasta que Hezbolá sea desarmado, una medida que también exige Washington y que el gobierno libanés no puede llevar a cabo.

La reunión con Trump coincide con los desarrollos más destacados sobre el terreno de las últimas semanas. Este lunes Washington anunció el inicio de la implementación de un acuerdo que encomienda al Ejército libanés el control de las "zonas piloto" en el sur del Líbano siguiendo el marco firmado en junio por ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, para poner fin al estado de guerra entre ellos. Estas zonas seleccionadas que corresponden a las localidades de Zautar el Garbiye, Srifa y Froun están en los límites de las áreas controladas por el Ejército israelí desde su última guerra con Hezbolá.

Disparos contra las tropas libanesas

Tras el anuncio del Departamento de Estado estadounidense, las tropas israelíes se retiraron del pueblo de Zautar el Garbiye y las fuerzas libanesas han empezado a desplegarse allí este martes. Primero lo ha hecho una unidad del regimiento de ingenieros para comenzar las inspecciones sobre el terreno de carreteras, barrios y propiedades. El Ejército del país de los cedros ha empezado a detonar munición sin explotar en esta aldea a orillas del río Litani y ha pedido a los habitantes del pueblo, desplazados desde hace meses, que no vuelvan a la zona hasta que la situación de seguridad se haya estabilizado. Dos paramédicos de la Cruz Roja Libanesa han resultado heridos por la detonación de una de estas minas sin explotar. Horas después de su entrada, los soldados libaneses han sido atacados por homólogos israelíes.

"Mientras unidades militares se desplegaban en [esta] aldea del distrito de Nabatiye, las fuerzas israelíes abrieron fuego cerca de dichas unidades", ha afirmado el Ejército libanés en un comunicado. "El mando del ejército subraya que este ataque obstaculiza la puesta en marcha de las medidas de despliegue en las zonas piloto, que se están llevando a cabo en el marco de las comunicaciones con el Grupo de Coordinación Militar para el Líbano", ha añadido, en referencia al organismo de coordinación entre los dos países “encargado de garantizar operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para gestionar la resolución de conflictos, la verificación y la aplicación general” del acuerdo.

El objetivo de estas zonas piloto es que las tropas libanesas confisquen el armamento de Hezbolá en partes del sur del Líbano, en paralelo a la retirada gradual de las fuerzas israelíes para entregar el control del territorio al debilitado Ejército libanés. El plan ha generado muchas críticas entre la población local, calificándolo de espectáculo, ya que los pueblos de Srifa y Froun no han sido ocupados en ningún momento por las fuerzas israelíes. Fuentes israelíes afirman al medio Haaretz que Tel Aviv tiene "control de inteligencia" en ellas usando drones, aunque esa es también la situación en la capital Beirut. En cambio, hay al menos 68 aldeas actualmente bajo ocupación israelí que no han sido incluidas en el acuerdo, perpetuando aún más el desplazamiento forzoso de miles de ciudadanos.

Oposición de Hezbolá

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, dijo el lunes tras reunirse con Aoun que el objetivo de Washington es que el gobierno del Líbano se convierta en la única autoridad responsable de la seguridad del país. Según informa el medio estadounidense Axios, citando a funcionarios israelíes, Estados Unidos sigue negociando con Israel y Líbano sobre quién verificará que el Ejército libanés ha despejado las "zonas piloto", lo que permitirá que se lleve a cabo la siguiente fase de la retirada. Hezbolá, el único actor enfrentado a Israel, no ha formado parte de las negociaciones de este acuerdo en ningún momento y está fundamentalmente en contra de cualquier pacto que resulte del diálogo entre Israel y el Líbano.

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En paralelo, durante toda la jornada, han continuado los ataques israelíes contra el sur del Líbano. De acuerdo a la agencia nacional de noticias, en la aldea de Kfar Tebnit, al sureste de Nabatiye, se han registrado bombardeos, donde también han llevado a cabo una gran demolición. El fuego de artillería ha golpeado el pueblo cercano de Nabatiye al Fauca. Desde la Casa Blanca, Trump ha justificado a su aliado: "están en pleno proceso de repliegue, están reubicando otras unidades y, cabe destacar, se llevan muy bien [con el Ejército libanés]". "Fue un excelente acuerdo el que firmaron con el Líbano", ha insistido. Aoun ha agradecido a su homólogo el logro "histórico" para la mediación del pacto que busca detener para siempre "la hostilidad entre el Líbano e Israel".