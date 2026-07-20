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Guerra en el este de Europa

Un masivo ataque ucraniano contra Moscú deja varios heridos e incendia instalaciones industriales

Las autoridades rusas describen esta ofensiva como una de las mayores contra la región de la capital rusa

Masivo ataque ucraniano contra Moscú deja heridos e incendia instalaciones industriales

Masivo ataque ucraniano contra Moscú deja heridos e incendia instalaciones industriales

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EFE

Moscú

Un masivo ataque ucraniano contra Moscú, con más de 400 drones, dejó varios heridos y provocó el incendio de instalaciones industriales a 30 kilómetros al sur de la ciudad capital. "Entre las 20:30 hasta las 05:00, hora de Moscú, más de 400 drones enemigos atacaron la región de Moscú, la mayoría de los cuales fueron neutralizados por las fuerzas de defensa antiaérea en las lejanías", comunicó a través de Telegram el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. Según el servidor público, 85 drones fueron destruidos aproximándose a la megalópolis.

Distintos canales de Telegram afirman que los ataques provocaron un incendio en un depósito de petróleo en la ciudad de Podolsk, a una treintena de kilómetros al sur de Moscú, aunque el jefe de distrito, Grigori Artamónov, aseguró que se repelió el ataque. "Las fuerzas de defensa aérea repelieron un ataque con vehículos aéreos no tripulados en Podolsk. (...) Se registraron drones y restos cayendo en instalaciones industriales y zonas residenciales", informó en redes sociales agregando que no hubo heridos.

También se registró un incendio en la misma ciudad en un almacén de la empresa nacional de comercio electrónico Wildberries, cuyas instalaciones ya fueron atacadas el sábado al norte de Moscú y en la región de Tambov. También se produjeron daños contra infraestructuras en la vecina ciudad de Domodédovo, a nueve kilómetros de Podolsk. "Hay un total de seis personas con heridas de diversa gravedad. (...) Un hombre está en estado grave y los médicos luchan por su vida", señaló el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

Uno de los mayores ataques

Las autoridades rusas describen que este es uno de los mayores ataques contra la región de Moscú, además del que tuvo lugar el pasado 7 de julio, cuando 430 drones ucranianos atacaron dicho territorio. Mientras tanto, las autoridades regionales informaron de una víctima mortal en la región fronteriza de Bélgorod, la más castigada por los constantes ataques ucranianos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa comunicó que destruyeron un total de 381 drones ucranianos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Tambov, Riazán, Smolensk, Tula, la región de Moscú, Krasnodar y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. También interceptaron drones sobrevolando el mar Negro y el mar de Azov.

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No es la primera vez que el parte de Defensa, que hace meses que dejó de especificar cuántos drones abatieron en cada región, no coincide con los números comunicados por las autoridades regionales.

Fuente: El Periódico

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