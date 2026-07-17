Trump advierte sobre los peligros electorales en Estados Unidos y, sin pruebas, apunta contra China por su derrota en las urnas en 2020

Fiel a su estilo y sin presentar ninguna evidencia contundente sobre acciones fraudulentas de peso en el pasado, Donald Trump puso en duda la seguridad de los sistemas de votación estadounidenses. El discurso en la Casa Blanca del jueves por la noche parece marcar el tono de lo que serán los meses previos a las elecciones de medio término que, de acuerdo con los sondeos, no son favorables al proyecto del magnate republicano. Con ese trasfondo, Trump le dijo a los norteamericanos que los comicios de hace seis años en los que fue derrotado por Joe Biden estuvieron "amañadas". A la vez hizo fuertes señalamientos a China. "Los documentos abarcan cinco áreas principales de preocupación. En primer lugar, revelan que, a lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, China perpetró lo que se cree es la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que derivó en la obtención ilícita por parte de China de los registros de 220 millones de votantes".

Trump aseguró que el gigante asiático obtuvo nombres, direcciones, números de teléfono, afiliaciones políticas y otros datos confidenciales necesarios para promover el fraude. La afirmación promete una respuesta de Pekín. "Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Esta pérdida de datos plantea una pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral". Una manera de redoblar sus advertencias sobre la "vulnerabilidad" del voto electrónico. China fue además objeto de señalamiento por supuestos intentos de estar detrás de los periodistas que han criticado al multimillonario. Llamó la atención de los analistas que Trump pasara por alto a Rusia, cuyos servicios en su momento fueron señalados por llevar a cabo acciones tendientes a favorecerlo frente a Biden.

El ajuste de cuentas con el pasado, las elecciones de 2020, se proyectó como amenaza sobre el presente político norteamericano. Trump lo llevó a cabo sin aportar pruebas de que los votos de aquella contienda hubieran sido manipulados o de que el resultado electoral hubiera sido alterado. Eso, advirtió, no volverá a ocurrir, porque "Estados Unidos está de vuelta y le está yendo muy bien". No obstante " todavía tenemos un gran desafío que debe abordarse con urgencia, porque ningún país puede ser grande sin elecciones justas y honestas". El actual sistema electoral "está catastróficamente por debajo" ese un "estándar" capaz de evitar manipulaciones.

Según Trump, la situación amerita su proyecto de ley de identificación de votantes "para detener las vulnerabilidades que he mencionado". La ley SAVE America Art (Salvemos Estados Unidos) se propone endurecer los requisitos de identificación en las urnas. La iniciativa se encuentra en el Senado y el tiempo apremia. Frente a las dificultades, el magnate advirtió que "sin elecciones libres y justas, pierdes el país".

En su esperada alocución de media hora, Trump dijo también que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA ) prueban que Hugo Chávez y Nicolás Maduro llevaron a cabo "un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela".

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Antes de su mensaje, programado en horario estelar, algunas cadenas como ABC, NBC y CNN informaron que no sería emitido en directo, aunque lo programarían en plataformas de streaming. Para Trump, fue una prueba más de que los medios son cómplices de "un complot" en su contra.