Estados Unidos lanza nuevos ataques contra el sur de Irán que dejan varias víctimas

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este jueves el lanzamiento de nuevos ataques contra Irán, siendo la sexta jornada consecutiva en que bombardea el país asiático, que se ha saldado ya con víctimas.

"Hoy, a las 14:00 h (hora del Este), las fuerzas estadounidenses comenzaron a llevar a cabo una nueva oleada de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva con el fin de debilitar aún más las capacidades militares iraníes.

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha precisado que sus fuerzas han dado inicio a las 21.00 horas (hora peninsular española) de este jueves a una "nueva oleada de ataques" contra territorio iraní para "debilitar aún más las capacidades militares" de este país, sin dar más detalles.

Como resultado, al menos una persona ha fallecido y otras ocho han resultado heridas en un ataque contra el barrio de Taper Alá Akbar, de Bandar Abbas, en el sur de Irán, según informa la agencia de noticias iraní Mehr, que apunta a que también ha resultado afectada una torre de comunicaciones, provocando cortes de electricidad en esta zona.

Noticias relacionadas

Este mismo miércoles, el portavoz del Ministerio de Sanidad iraní, Hosein Kermanpour, confirmó la muerte de 35 personas por ataques de Estados Unidos contra Irán en julio, que han dejado asimismo cientos de heridos.