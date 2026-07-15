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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
La nueva escalada bélica entre Washonton y Teherán alcanza a varios países del Golfo y a Jordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
EEUU ha bombardeado de nuevo Irán tras el anuncio de ruptura de la tregua por parte de Donald Trump, y Teherán ha respondido lanzando ataques contra bases estadounidenses en los países vecinos.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Irán reivindica nuevos ataques en Baréin, Kuwait y Jordania tras bloqueo naval de EE.UU.
Irán reivindicó este miércoles nuevos ataques sobre Baréin, Kuwait y Jordania -aliados de Washington en Oriente Medio-, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase reanudar el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, en medio de la nueva escalada bélica con Teherán.
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) anunció -en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo militar- que ha quemado y destruido "el principal centro estadounidense de preparación y apoyo militar en Asia Occidental", situado en Mina Abdullah, en la costa sur de Kuwait.
Israel mata a 3 miembros de una familia, incluida una niña de 6 años, en el centro de Gaza
El Ejército israelí mató en la madrugada de este miércoles a tres miembros de una misma familia, entre ellos una niña de 6 años, en un ataque con un misil lanzado desde un helicóptero militar contra el apartamento donde residían, ubicado en Deir Al Balah (centro de la Franja de Gaza), informaron el Hospital de los Mártires de Al Aqsa y la Defensa Civil gazatí.
Fuentes de la Defensa Civil indicaron que el misil impactó contra la residencia de la familia Abu Qassem, cerca de la rotonda de Al Baraka, a las 2:30 de la madrugada (hora local).
Irán dice que Ormuz "permanecerá cerrado" hasta que cesen los ataques de EE. UU.
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) aseguró este miércoles que el estrecho de Ormuz "permanecerá cerrado" hasta que cesen los ataques de Estados Unidos, después de que Washington anunciara un nuevo bloqueo naval en la estratégica vía.
El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz transita el 20 % del tráfico mundial de petróleo y gas natural licuado, "permanecerá cerrado hasta el fin de las acciones malignas de Estados Unidos", señaló la IRGC en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.
EEUU completa una nueva ofensiva contra Irán con ataques a decenas de objetivos militares
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció este martes la finalización de una nueva ofensiva militar contra Irán, en la que sus fuerzas atacaron decenas de objetivos militares ubicados cerca del estrecho de Ormuz y en distintas zonas costeras del país.
La operación, que finalizó a las 22:00 hora del este (02:00 GMT del miércoles) tras unas siete horas de bombardeos, incluyó el empleo de aviones de combate, drones y buques de guerra estadounidenses, que lanzaron municiones de precisión contra instalaciones de misiles y drones, capacidades navales y sistemas de defensa costera iraníes.
Mueren ocho palestinos, entre ellos un niño, en bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego
Al menos ocho palestinos, entre ellos un niño, han muerto en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Fuentes médicas han informado a la agencia de noticias WAFA que al menos seis palestinos, incluida una mujer, han muerto y varios más han resultado heridos tras un bombardeo registrado en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave palestino.
No obstante, según ha recogido el diario palestino 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el balance por este ataque --que habría afectado a una comisaría en el campamento de Yabalia-- sería de ocho personas en vez de seis.
Trump da marcha atrás y no cobrará la tasa del 20 % a los buques que transiten por Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que finalmente no cobrará la tasa del 20 % que había planteado por facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz y aseguró que, en su lugar, los países del golfo Pérsico se comprometieron a invertir en Estados Unidos.
"Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20 % de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos", detalló el mandatario en la red Truth Social.
Trump había anunciado el lunes que Estados Unidos reimpondría el bloqueo naval contra buques que salgan de puertos iraníes o lleguen a ellos, y que cobraría un impuesto del 20 % a embarcaciones de otros países para facilitar su paso por el estrecho.
Netanyahu dice que si Irán ataca a Israel responderá "con mucha más contundencia"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a amenazar este martes a los líderes de Irán, diciendo que si atacan Israel, responderán con "mucha más contundencia" que en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.
"Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen silencio si nos atacan. No será una repetición. La respuesta será mucho, mucho más contundente que en el pasado", dijo Netanyahu durante la Conferencia del Néguev en la ciudad israelí de Dimona (sur), cerca de donde Israel mantiene instalaciones y un centro de investigación nuclear.
Estos comentarios se producen después de que anoche, por tercer día consecutivo, Estados Unidos lanzase ataques contra Irán horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un nuevo bloqueo marítimo sobre Irán por los ataques en el estrecho de Ormuz, según declaró el Comando Central del Ejército de EE.UU.
Lavrov acusa a EE.UU. de violar memorándum de junio con campaña de bombardeos contra Irán
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó hoy a Estados Unidos de violar el memorándum suscrito en junio con Irán al reanudar los bombardeos contra territorio de la república islámica.
"Lo vemos como una violación del memorándum. No hay mucho más que decir, es triste. Ya que sale perdiendo la infraestructura civil tanto en Irán como en los países árabes" del Golfo Pérsico, dijo Lavrov en rueda de prensa.
Irán informa de nuevos ataques de Estados Unidos contra varias ciudades del país
Las autoridades iraníes informaron este martes de una nueva oleada de ataques atribuidos a Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Bushehr y Abadán, horas después de los bombardeos estadounidenses de la madrugada y en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos.
La Gobernación de Hormozgán (sur) confirmó que varios proyectiles impactaron alrededor de las 13:00 hora local (9:30 GMT) en distintos puntos de la provincia, mientras la televisión estatal informó de que se escucharon al menos cinco explosiones en el oeste de la ciudad portuaria de Bandar Abás, capital provincial.
Pekín llama a "la racionalidad y moderación" tras los nuevos ataques entre Irán y EE.UU.
El Gobierno de China instó este martes a todas las partes implicadas en el conflicto que afecta a Oriente Medio a "mantener la racionalidad y la moderación" y a preservar el alto el fuego "conseguido con tanto esfuerzo", después de que este martes Estados Unidos e Irán volvieran a intercambiar ataques.
En una rueda de prensa rutinaria, Lin Jian, portavoz de la Cancillería china, llamó a evitar que el conflicto vuelva a intensificarse y, en especial, "que las hostilidades se amplíen y causen víctimas entre la población civil".
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