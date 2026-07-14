Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La UE y Ucrania abren un segundo bloque de negociaciones para la adhesión

La Unión Europea (UE) y Ucrania abrieron este martes un nuevo bloque temático que cubre las relaciones exteriores y políticas de seguridad y defensa en las negociaciones para la adhesión de ese país al club comunitario.

Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el sexto clúster -como se conocen los bloques temáticos de adaptación a la legislación europea- de negociaciones con Ucrania, en una Conferencia Intergubernamental celebrada hoy con ese país en Bruselas, según informó hoy la Presidencia irlandesa de turno de la UE.