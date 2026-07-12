Tailandia
Al menos 27 muertos en un gran incendio en un pub de Bangkok
EFE
Al menos 27 personas han muerto en un incendio de un pub de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades tailandesas.
El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.
En agosto de 2022 el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia
- El vandalismo obliga a Santa Cruz de Tenerife a vigilar Los Charcos de Valleseco las 24 horas los fines de semana
- Miles de canarios miraron al cielo anoche: el IAC desvela el origen del destello verde que cruzó el Archipiélago
- Acuerdo económico para el pase de Mauro Pittón al CD Tenerife
- La Seguridad Social cambia las normas: solo podrás cobrar la ayuda anual de 1.380 euros por hijo si tienen menos de esta edad
- Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
- Dos personas trasladadas al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la TF-5 a la altura de La Laguna
- Novedades en Nueva Línea: la orquesta ya ha incorporado a dos cantantes
- Ethan Happ, el pívot elegido por La Laguna Tenerife