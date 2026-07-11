Terremotos Venezuela
Venezuela estima en 25.000 las viviendas que se necesitarán para los afectados por los terremotos
Los fallecidos por los terremotos en Venezuela aumentan en 215 alcanzando los 4.333, mientras que los heridos se mantienen en 16.740
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Venezuela estima en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, para lo que el país necesitará recursos como los que están "ilegalmente retenidos" en el exterior, informó este sábado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Fuente: El Periódico
- Brussino fuerza su salida para poder ser aurinegro
- El bar de Tenerife que conquista con una de las carnes de cabra más famosas de la isla: siempre está lleno
- Es oficial en el BOE: el Gobierno aprueba la nueva jubilación parcial anticipada para los funcionarios de Tenerife
- Descontento en la comunidad venezolana de Canarias por la gestión de la ayuda humanitaria tras los terremotos
- El corredor tinerfeño de 75 años que sigue ganando mundiales: “El día que deje de sentir ese nervio, tal vez deje de correr”
- Luz verde a la construcción de un nuevo gran parque en Santa Cruz de Tenerife: Bermúdez asegura que será un 'referente' para Canarias
- Romería de San Benito Abad 2026: recorrido, horario y verbena
- Colchonetas acuáticas en la playa de Las Teresitas de Santa Cruz de Tenerife