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Violación de las leyes

La Comisión Europea acusa a Meta de exponer a los menores con el "diseño adictivo" de Instagram y Facebook

Bruselas denuncia que la compañía no ha evaluado adecuadamente el impacto de sus redes sociales y exige cambios en el diseño para desactivar de forma predeterminada el contenido infinito bajo amenaza de multa milmillonaria

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, comparece en un juicio que amenaza el negocio de las redes sociales.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, comparece en un juicio que amenaza el negocio de las redes sociales. / Kyle Grillot / Bloomberg

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Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Meta se enfrenta a otra multa millonaria por desproteger a los menores. La Comisión Europea ha concluido de forma preliminar que el gigante de las redes sociales viola la legislación comunitaria al no mitigar los riesgos asociados al "diseño adictivo" de Instagram y Facebook.

Dos años después de abrir su investigación, Bruselas ha denunciado que la décima compañía más valiosa del planeta no ha evaluado "adecuadamente" el impacto que características de sus plataformas como el desplazamiento o scroll infinito, la reproducción automática de contenidos, las notificaciones push y los sistemas de recomendación personalizada con algoritmos tiene en la salud física y mental de los usuarios, tanto menores de edad como "adultos vulnerables".

Esas funciones han sido diseñadas para secuestrar la atención de los usuarios y retenerlos el máximo tiempo posible frente a la pantalla para así maximizar su negocio, principalmente vinculado a la publicidad digital. Sin embargo, eso también fomenta un uso compulsivo y hábitos "poco saludables", según la CE.

Meta habría violado así la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que obliga a las grandes compañías de Internet a ser más transparentes y adoptar medidas para mitigar el riesgo de sus plataformas.

El Ejecutivo europeo también acusa al coloso tecnológico de hacer "caso omiso de la información disponible" sobre el uso nocturno que los menores hacen de Instagram y Facebook y sobre cómo los Reels y las Stories podrían incentivar un uso "compulsivo" de las pantallas.

Los autores observan diferencias en la actividad prefrontal y apuntan al ejercicio como posible factor protector frente al exceso de pantallas.

Los autores observan diferencias en la actividad prefrontal y apuntan al ejercicio como posible factor protector frente al exceso de pantallas. / Crédito: Mikhail Nilov de Pexels.

Cambios en el diseño

En su conclusión preliminar, también asegura que las medidas de mitigación adoptadas la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, como las herramientas para avisarte del uso que haces de la plataforma, el control parental o los consejos sobre salud mental, "no han logrado abordar de manera eficaz los riesgos derivados de su diseño adictivo".

Es por eso que exige la introducción de cambios en el diseño de Instagram y Facebook para que se desactiven "de forma predeterminada" funciones como el torrente infinito de contenido que se reproduce de forma automática cuando deslizas tu dedo por la pantalla y para que se implanten "pausas en el tiempo" de uso "efectivas".

Potencial multa milmillonaria

Meta puede apelar esa decisión para tratar de revertirla. De ser confirmada, la conclusión de la CE podría traducirse en una multa con un importe máximo equivalente al 6% de su volumen de negocios anual a nivel mundial. Teniendo en cuenta que el gigante de las redes sociales registró un beneficio neto de 60.460 millones de dólares en 2025, la sanción europea podría superar los 3.600 millones, algo improbable.

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"Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales", ha remarcado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, en un comunicado. "Estamos plenamente comprometidos con la aplicación de nuestra legislación en Europa".

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Fuente: El Periódico

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