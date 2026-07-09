Trump afirma que España "se ha redimido por completo" y ha accedido a hacer un gran pago a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este miércoles que España "se ha redimido por completo" tras, ha asegurado, haber accedido a una solicitud de "numerosos pagos" a la OTAN, algo que el magnate republicano ha puesto en valor tras haber cargado duramente contra el Ejecutivo español tildándolo de "causa perdida" y de "aliado terrible" de la Alianza.

"He tenido problemas con España y los sigo teniendo, pero hoy se ha redimido por completo", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los medios tras su paso por Ankara, capital de Turquía, para participar en la segunda jornada de la cumbre de la Alianza Atlántica. A renglón seguido, Trump ha explicado que "España se ha mostrado muy generosa hoy" al "atender una solicitud de numerosos pagos" que, ha señalado, de no haberlo hecho, "ni siquiera" hubiera "hablado con ellos". "Se portaron muy mal, en mi opinión. Pero hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante. Ha habido algo muy positivo en ello", ha destacado.

Estas últimas declaraciones del mandatario estadounidense contrastan con las formuladas horas antes en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, cuando amenazó con detener "completamente" el comercio bilateral con España, país al que entonces tildó de "socio terrible de la OTAN" por negarse a elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB). "España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", recalcó Trump entonces.

Pese a tales palabras, al término de la cita en Turquía, Trump se ha referido a la cumbre de la OTAN como "exitosa" y colmada de "unificación" de los aliados, al tiempo que ha recordado que el año pasado se logró elevar el objetivo de gasto en defensa del 2% al 5% del PIB, una cifra que "todos decían que era imposible", y ha confiado en que los países que todavía no se han comprometido con ese objetivo --entre los que está España-- terminarán por hacerlo "bastante pronto", después de que hoy se hayan mostrado "muy positivos" al respecto.

Fuente: El Periódico