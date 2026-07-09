La ONU condena la escalada violenta en el este del Congo y pide a Ruanda retirar apoyo al M23

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, rechazó este jueves el grave impacto sobre la población civil que han generado los recientes combates en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y exigió un esfuerzo internacional coordinado y urgente para rebajar la tensión en la región.

Según denunció la oficina de Türk en un comunicado, en las últimas dos semanas se registró un incremento de las hostilidades entre las Fuerzas Armadas de la RDC y el grupo rebelde M23 —respaldado por las Fuerzas de Defensa de Ruanda— en los territorios de Fizi y Mwenga, situados en la provincia de Kivu del Sur.

Ambas partes en conflicto han empleado drones armados, artillería pesada y otras armas explosivas de amplio alcance en zonas densamente pobladas por civiles.

De acuerdo con las Naciones Unidas, estos ataques provocaron la muerte y heridas decenas de ciudadanos, además de la destrucción de viviendas y ganado, registrándose choques especialmente intensos en la aldea de Mulima los pasados 4 y 5 de julio.

“Es profundamente preocupante que, a pesar de los acuerdos alcanzados en el marco de los procesos de paz en curso, los combates continúen implacables en el este de la RDC, matando, hiriendo y desplazando a civiles y destruyendo sus medios de subsistencia”, alertó el alto comisionado.

Türk pide a Ruanda retirar su apoyo al M23

Türk instó formalmente al Gobierno de Ruanda a "cesar su apoyo al M23 y retirar a sus tropas" del territorio de la RDC.

Al mismo tiempo, reclamó a las autoridades de Kinsasa a intensificar sus esfuerzos actuales para desmovilizar, desarmar y repatriar a los miembros de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), una milicia armada opuesta a Kigali que opera en la zona.

La ONU advirtió de que la intensificación de la violencia en Kivu del Sur amenaza con forzar una nueva ola de desplazamientos masivos, incluso hacia países vecinos, y disparar las violaciones del derecho internacional humanitario, como asesinatos y casos de violencia sexual relacionada con el conflicto.

"Ambas partes y sus aliados tienen obligaciones claras bajo el derecho internacional humanitario de garantizar un acceso seguro, rápido y sin obstáculos a la ayuda humanitaria para todos aquellos que la necesitan", concluyó el jefe de derechos humanos de la ONU, quien pidió una intervención diplomática inmediata antes de que la crisis se extienda por las regiones altas y medias de la meseta de Kivu del Sur.

Desde que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el ruandés, Paul Kagame, firmaron el 4 de diciembre pasado en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violarlo.

El este del país africano, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años noventa un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Misión de las Naciones Unidas de Estabilización en la RDC (Monusco).