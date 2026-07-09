Tareas de rescate
Suben a 40 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
La cifra de desaparecidos sigue en 138, según han informado este jueves fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores
Redacción
El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 40, mientras que se mantienen en 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha actualizado en una entrevista en Tele5 los datos de afectados por la catástrofe que tuvo lugar el pasado 24 de junio en el país caribeño, lo que supone 4 fallecidos más respecto que el ultimo balance.
Albares ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y ha afirmado que la situación es terrible y la cifra de españoles sigue aumentando. Ha recordado que el equipo de campaña está completamente desplegado y que el hospital está atendiendo a una medida de 200 personas diariamente.
Fuente: El Periódico
- Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
- Santa Cruz de Tenerife toma ejemplo de Pamplona: el ayuntamiento estará presente en el dispositivo de seguridad y emergencias de San Fermín
- La terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife acaba en la justicia: exigen al Ayuntamiento retomar la licitación para recuperar Isla de Mar
- Vuelve el refugio del Teide, el más alto de España después de permanecer siete años cerrado por obras
- Malas noticias para los conductores tinerfeños: la DGT interpone multas de 200 euros por este hábito al volante durante los desplazamientos de verano
- Dormir en Tenerife a más de 3.000 metros y cerca de las estrellas: precios y condiciones para hacer noche en el refugio del Teide
- Bomberos de Tenerife extinguen un incendio en el Polígono de Güímar
- El CD Tenerife ya tiene nueva marca deportiva para el diseño de sus uniformes