Disturbios y protestas en la India por la violación y asesinato de una niña de 11 años

Protestas y disturbios en Calcuta tras la violación y asesinato de una niña de 11 años en la zona de Baruipur, en el estado indio de Bengala Occidental. El cuerpo de la niña fue recuperado de un estanque el domingo, un día después de que su familia denunciara su desaparición, pero la indignación ha ido a más en un fenómeno que desata la ira en la India y devalúa la imagen del país en el mundo. El incidente ocurrido en la aldea de Surjyapur, en Baruipur, a las afueras de Calcuta, ha desencadenado días de violentas protestas, el linchamiento de un hombre inocente y la muerte de uno de los sospechosos a manos de la policía. Otros tres hombres detenidos permanecen bajo custodia, informa la BBC.

La violación y el asesinato de la niña, y el posterior homicidio del sospechoso, se han convertido en una enorme polémica política, en la que los partidos de la oposición acusan al recién elegido Gobierno estatal del Partido Bharatiya Janata (BJP) de no proteger a las mujeres.

Los familiares de la niña dijeron que la vieron por última vez el sábado por la tarde, cuando salió a comprar un regalo de cumpleaños para una amiga. Al no regresar a casa, acudieron a la comisaría sobre las 20:30 para pedir ayuda en su búsqueda. La familia y los aldeanos alegaron que la policía no tomó en serio sus súplicas y que les dijeron que lo investigarían al día siguiente. Familiares y vecinos desesperados revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de las tiendas cercanas y la vieron caminando con Prabhash Mondal, un hombre de la localidad que posteriormente fue asesinado por la policía.

Murió ahogada

A primera hora del domingo por la mañana, una turba se dirigió a la casa de Mondal, lo capturó y lo entregó a la policía. Unas horas más tarde, se sacó del estanque un saco que contenía el cuerpo de la niña, y según los medios de comunicación, Mondal había guiado a la policía hasta el lugar exacto. Según el informe de la autopsia, la causa de la muerte fue ahogamiento, lo que ha dado lugar a afirmaciones de que estaba viva cuando la arrojaron al estanque. "Si la policía hubiera actuado antes, podría haberse salvado", han declarado sus familiares.

La denuncia policial fue modificada posteriormente para incluir cargos bajo la Ley Pocso, la estricta ley india contra el abuso sexual infantil. La policía aún no ha ofrecido una rueda de prensa sobre el caso ni ha respondido a las acusaciones. El Gobierno ha formado un equipo especial de investigación (SIT, por sus siglas en inglés) para indagar en el caso.

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En 2019, en un incidente similar, cuatro hombres acusados de violar en grupo y asesinar a una joven en Hyderabad murieron a manos de la policía en un enfrentamiento.