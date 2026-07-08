Trump dice que España es una "causa perdida" y pide cortar el comercio bilateral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que España es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país, "incluidas las visitas", durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara.

"España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver", dijo Trump.

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque en España "no tiene remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles". "Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", aseguró.

Fuente: El Periódico