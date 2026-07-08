El tratado sobre Gibraltar entre la UE y Reino Unido se firmará el 14 de julio en Bruselas: así será el fin de la Verja

El próximo lunes no será un lunes cualquiera en La Línea ni en Gibraltar. En una ciudad acostumbrada a mirar cada día hacia la Verja, a cruzarla para trabajar, a sufrir sus colas, sus esperas y sus incertidumbres, la semana arrancará con una imagen de enorme carga simbólica: la visita institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al paso fronterizo que durante décadas ha partido en dos la vida de miles de familias del Campo de Gibraltar.

Fuentes que trabajan en el diseño de esta visita han confirmado a El Correo de Andalucía la presencia de Sánchez en la Verja, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La escena está cargada de simbolismo para una comarca donde la Verja no ha sido nunca sólo una valla: ha sido trabajo -hay más de 15.000 trabajadores transfronterizos-, dependencia económica y, para muchos linenses, una rutina diaria marcada por el reloj y por los controles.

Está por ver, sin embargo, qué ocurrirá con la representación británica. La dimisión de Keir Starmer ha abierto un interrogante en Londres y, según las mismas fuentes, ni siquiera el gabinete de Picardo tiene aún confirmación de quién acudirá en nombre del Reino Unido a una cita con tanto peso simbólico para el Ejecutivo británico.

Más de 15.000 trabajadores transfronterizos

La secuencia continuará el martes 14 de julio en Bruselas, donde está prevista la firma oficial del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que se alcanzó en junio de 2025. Será el paso jurídico previo a la entrada en vigor provisional del nuevo marco, fijada para las 00.01 horas del miércoles 15 de julio.

A partir de ese momento, la Verja dejará de ser la frontera terrestre que ha condicionado durante décadas la vida de trabajadores transfronterizos, familias, comercios y empresas. El acuerdo abre un nuevo modelo de circulación y cooperación, pero también un tiempo lleno de preguntas prácticas: movilidad, seguridad, empleo, controles, fiscalidad y, sobre todo, qué lugar ocupará La Línea en esta nueva etapa.

El miércoles 15, ya con el tratado en aplicación provisional, Gibraltar celebrará un acto encabezado por Picardo. La jornada contará además con programas especiales en directo de medios nacionales y británicos, según han confirmado fuentes del ejecutivo gibraltareño.

El paso por el Parlamento Europeo del acuerdo tendrá un perfil bajo: como confirman fuentes de la Eurocámara será un consentimiento sin resolución, en pleno. "No le quieren dar mucho protagonismo", indican estas mismas fuentes. Será un asunto en el orden del día del próximo pleno, rápido y sin debate.

Fuente: El Correo de Andalucía