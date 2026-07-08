Texto completo de las amenazas y críticas de Donald Trump contra España en la OTAN: "Corten todo el comercio inmediatamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar con virulencia contra España durante la cumbre de la OTAN de Ankara (Turquía) por, presuntamente, no estar cumpliendo con sus obligaciones para con la Alianza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió el año pasado en la cumbre de La Haya de que no iba a buscar alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa y seguridad antes de 2035, porque eso supondría recortes sociales o aumento de deuda, pero España sí ha incrementado drásticamente su gasto militar, que ya supera el 2,1% del PIB y los 35.000 millones de euros. El gasto era de cerca de 11.000 millones hace ocho años.

Estas son las palabras literales de Trump contra España, en una comparecencia ante los medios junto a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, este miércoles 8 de julio en Ankara.

TRUMP: [...] Y no estoy contento con la OTAN por el hecho de que no quisieran ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo, que es Irán. No estuvieron dispuestos a ayudarnos (...) Hablé con Alemania, hablé con Francia, hablé con el Reino Unido, hablé con Italia, hablé con... No hablé con España. España es una causa perdida. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España, por cierto. Me gustaría que lo cortaran. España es un socio terrible en la OTAN, y no participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. De acuerdo, no queremos tener nada que ver con ellos. Ya verán cómo vienen corriendo de vuelta. Oh, vendrá corriendo de vuelta. Tratan fatal a este hombre [Rutte], y este hombre también es un buen hombre. Un gran hombre. Tienen suerte de tenerlo. Pero España no acepta nada, y ustedes no deberían cargar con ellos. Quiero decir, en cierto modo cargan automáticamente con ellos porque están protegiendo una zona, así que ellos están ahí. Así que probablemente piensen que tienen que protegernos, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que comerciar con ellos. No quiero hacer más negocios comerciales con ellos, ¿de acuerdo? Háganlo inmediatamente. Ni siquiera hablen con ellos. Son un caso perdido. Mala gente, porque, ya saben, tienen a todos los demás yendo, pagando y trabajando. Y España, en particular España -hay un par de países más, pero en particular España-, son abiertos al respecto, son hostiles al respecto, y veremos hasta qué punto son hostiles. [...]

Turno de Mark Rutte: Usted mencionó a España. Incluso consiguió que España pagara el 2%. Han gastado, han dado un paso enorme en el último año. Así que esos son los asuntos que tenemos que resolver. Pero, bueno, incluso de España diría que llegaron al 2%.

Fuente: El Periódico