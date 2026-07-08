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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos once muertos y más de cuarenta heridos en un nuevo gran ataque ruso a Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Posible escalada nuclear
El primer ministro búlgaro, el exgeneral Rumen Radev, considerado prorruso, advirtió este miércoles en Ankara, ante el comienzo de la cumbre de la OTAN, de una posible escalada nuclear rusa en Ucrania. "Occidente en su conjunto ha estado intentando lograr una victoria convencional sobre la mayor potencia nuclear sin tener las capacidades suficientes para contrarrestar sus misiles hipersónicos", dijo en clara referencia a Rusia.
Zelenski agradece a Merz sus esfuerzos para crear capacidades antibalísticas europeas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este martes con el canciller alemán, Friedrich Merz, con el que habló de la futura firma de un acuerdo de cooperación en materia de drones y al que agradeció sus esfuerzos para crear un sistema antiaéreo europeo propio para derribar misiles balísticos.
En un mensaje publicado en la red social X tras la reunión en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Ankara, que también fue confirmada por Merz, Zelenski reconoció además las aportaciones de Alemania al programa PURL, que permite desde 2025 comprar con dinero de los aliados, sobre todo europeos, misiles para sistemas antibalísticos Patriot a Estados Unidos.
"También estamos preparando un acuerdo de drones con Alemania y trabajamos para establecer un sistema antibalístico europeo conjunto", escribió Zelenski.
Al menos un muerto y cinco heridos en nuevos ataques con drones de Ucrania contra zonas rusas de Lugansk
Al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas este martes en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Ucrania contra posiciones rusas en la provincia de Lugansk, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El gobernador de las autoridades prorrusas de la zona, Leonid Pasechnik, ha indicado en un comunicado en el que ha explicado que la víctima mortal es un hombre de 35 años que se encontraba con su padre en el interior de una furgoneta en Novoaidar cuando esta se vio alcanzada. Su progenitor, de 62 años, ha resultado herido.
En Lisichansk, otras tres personas han resultado heridas en un ataque con drones: un hombre de 60 años y dos mujeres de 50 y 52 años, respectivamente, tal y como recoge el texto.
Zelenski reclama de nuevo el ingreso de Ucrania en la OTAN: "Nuestra capacidad haría a la Alianza más fuerte"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a reclamar el ingreso de Ucrania en la OTAN, esgrimiendo que a diferencia de lo que ocurría cuando inició la invasión rusa en 2022, su país es ahora una "fuente de capacidad defensiva extraordinaria" cuyos conocimientos estos años de guerra harían "más fuerte" a la Alianza.
Así lo ha afirmado durante su intervención este martes en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara que se celebra los días 7 y 8 de julio en la capital turca, en la que ha preguntado a los asistentes si realmente creen que "lo correcto" sería dejar fuera a Kiev de la Alianza.
"Tengo una pregunta para ustedes. ¿Realmente creen que sería correcto dejar fuera de la OTAN a un país y a un pueblo con este nivel de capacidad defensiva? Si ya tenemos estas capacidades, si los ucranianos ya saben luchar así, entonces tiene sentido que estas capacidades pasen a formar parte de la defensa colectiva de la alianza. Eso nos haría a todos más fuertes", ha esgrimido.
Lavrov acusa a Ucrania de abandonar a sus soldados en Konstantinovka: "No le interesan ni vivos ni muertos"
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha afeado a Ucrania que haya dejado abandonados a su suerte a los soldados muertos en Konstantinovka, al rechazar supuestamente una oferta para recuperarlos, después de que esta estrategia localidad ucraniana haya caído en manos de las fuerzas rusas, algo que Kiev niega.
En ese sentido, Lavrov ha asegurado que "la mejor respuesta" sobre el estatus de esta localidad del Donbás está en que Kiev ha rechazado esta propuesta de recuperar los cuerpos de sus muertos. "Ucrania se negó, lo que subraya una vez más, que no necesita a los ucranianos, ni vivos ni muertos", ha dicho, según recoge TASS.
"Probablemente, estas pérdidas se considerarán desapariciones en combate", ha manifestado este martes Lavrov, a su paso por Adís Abeba, la capital de Etiopía, donde se ha reunido con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Alí Yusuf.
Ataques de Ucrania
Las fuerzas de drones ucranianas atacaron durante la pasada noche ocho buques petroleros de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones a sus exportaciones petroleras y de grano originario de los territorios ocupados de Ucrania, dijo este martes el comandante de las propias fuerzas de drones del Ejército ucraniano, Robert Brovdi. "Todos los petroleros han sido identificados y son objeto de sanciones internacionales", escribió en sus redes sociales el comandante, más conocido por su sobrenombre de 'Magiar' y que publicó también un vídeo de estos ataques.
Más de 430 drones contra Moscú
Ucrania lanzó durante la pasada noche más de 430 drones contra Moscú, la mayoría de los cuales fue neutralizado por el camino y casi 40, en las cercanías de la ciudad, según informó hoy el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin. "Desde la noche hasta las 06:00 (05:00 en horario peninsular español) en dirección de la región de Moscú fueron lanzados más de 430 drones. La mayoría fue neutralizada por las defensas antiaéreas por el camino. 36 drones enemigos fueron aniquilados cerca de Moscú", escribió en Telegram.
Sube a 21 el número de muertos en el ataque ruso a Kiev y su localidad cercana de Vishneve
Al menos quince personas murieron en Kiev y otras seis perdieron la vida en la localidad de Vishneve, a unos dos kilómetros al suroeste de la capital de Ucrania, según el balance ofrecido este lunes por las autoridades ucranianas.
Según informó en su cuenta de Telegram el responsable del Servicio de Estatal de Emergencia de la ciudad de Kiev, Timur Tachenko, "lamentablemente, el número de fallecidos a causa del ataque ruso ha ascendido a quince", pues "los equipos de rescate han recuperado el cadáver de una mujer de entre los escombros".
Azerbaiyán convoca al embajador ruso por UN ataque a una gasolinera azerbaiyana en Ucrania
El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán convocó este lunes al embajador ruso en el país caucásico, Mijaíl Yevdokímov, para protestar por un ataque con drones perpetrado la víspera contra una gasolinera de la compañía azerbaiyana SOCAR en Ucrania.
Según informó Exteriores en una nota, este no es el primer incidente de este tipo, ya que en el pasado ya hubo ataques contra instalaciones de SOCAR en Ucrania, incluyendo una estación compresora de gas y un depósito de petróleo en Odesa.
Francia pide a Moscú que cese su "baño de sangre" en Ucrania tras nuevos ataques en Kiev
Francia condenó este lunes las nuevas oleadas de ataques lanzados por Rusia contra Kiev durante la noche del domingo al lunes, que dejaron al menos 14 muertos en la capital ucraniana y otras seis víctimas mortales en la localidad de Vishneve, e instó a Moscú a que cese el "baño de sangre".
En un mensaje en sus redes sociales, el ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, denunció que "los misiles balísticos de Vladímir Putin (el presidente ruso) volvieron a atacar edificios residenciales en Ucrania", y elevan a al menos 14 los fallecidos al sumarse las víctimas de los bombardeos de la pasada semana.
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