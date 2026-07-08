Tareas de rescate
Suben a 36 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela
La cifra de desaparecidos se sitúa en 138, según han informado este miércoles fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Madrid
El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se ha elevado a 36, mientras que son 138 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros, que centran los esfuerzos de los equipos de rescate, según ha informado este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de un nuevo fallecimiento en las últimas horas hasta los 36 confirmados y han rebajado en dos el número de desaparecidos.
Exteriores recuerda que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.
Fuente: El Periódico
- El escultor y guía turístico Luis Alonso propone transformar el monumento a Franco en un homenaje al Carnaval de Santa Cruz
- El guachinche de Tenerife donde la carne de cabra es la gran protagonista y la gastronomía canaria se disfruta a precios económicos
- La Policía Local de La Laguna multiplica las multas por drogas tras activar controles vecinales
- Primer astillero de embarcaciones de recreo en Tenerife: casi tres campos de fútbol en el Puerto de Santa Cruz
- La Aemet amplía el aviso naranja al área metropolitana de Tenerife, con temperaturas máximas de 37 grados
- La playa Leocadio Machado en El Médano cierra temporalmente por un nivel de E.coli superior al permitido
- El quiosco de la plaza del Príncipe reabrirá tras el verano bajo la gestión de Strasse Fuyi
- La Guardia Civil sorprende en Tenerife a unos ladrones que llevaban en un coche ocho piñas de plátanos con un peso de 280 kilos