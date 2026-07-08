ORIENTE MEDIO
Trump cumple su amenaza y EEUU bombardea de nuevo a Irán
El presidente estadounidense había dado por concluida la tregua horas antes, durante la celebración de la cumbre de la OTAN en Ankara
EFE
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminada la tregua entre ambos países, con el objetivo de degradar la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.
El CENTCOM aseguró -en su cuenta de X- que "Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital" y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes.
«Esta noche les daremos un duro golpe», había declarado el presidente estadounidense horas antes, tras la cumbre de la OTAN en Ankara, al tiempo que aseguraba que los nuevos enfrentamientos terminarían «muy pronto» y dejaba abierta la puerta a la continuación de las conversaciones diplomáticas con Teherán.
Fuente: El Periódico
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