Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La Junta de Paz afirma que juzgará el traspaso de poderes en Gaza "a partir de acciones, no de promesas"

La Junta de Paz que encabeza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que "toma nota" del anuncio del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre la disolución del organismo gubernamental que rige los designios de la Franja de Gaza desde hace cerca de dos décadas y ha subrayado que juzgará el traspaso de poderes a un organismo tecnócrata encabezado por palestinos "a partir de acciones, no de promesas".

"Hemos tomado nota del anuncio de hoy sobre la disolución del Comité de Emergencia en Gaza. En última instancia, nuestra evaluación se basará en acciones, no en promesas, para atender las necesidades críticas del pueblo de Gaza", ha dicho el organismo, que ha resaltado que "las decisiones deben ser exhaustivas con respecto a los requisitos establecidos en la hoja de ruta para el avance de la gobernanza, la seguridad y la transición en Gaza".