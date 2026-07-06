Conflicto en Oriente Próximo
Una fuente de Hamás afirma que el grupo anunciará la disolución de su Gobierno en Gaza
La decisión precede a la entrada al territorio palestino del Comité de Administración de Gaza, el grupo técnico creado tras el acuerdo de alto el fuego para gestionar el territorio
EFE
Una fuente de Hamás en El Cairo informó este lunes a la agencia EFE que el liderazgo del grupo palestino está en camino de anunciar la disolución del llamado "Comité de Seguimiento de la Labor Gubernamental", su Gobierno de facto en la Franja de Gaza.
La fuente, que pidió el anonimato, afirmó que la disolución se produciría este mismo lunes y sería una medida para facilitar la entrada al territorio palestino del Comité de Administración de Gaza, el grupo técnico creado tras el acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para gestionar el territorio pero que aún no ha recibido la autorización para entrar en la zona.
En el interior de Gaza, las autoridades del Gobierno de Hamás han convocado para este lunes una "importante rueda de prensa" para abordar "desarrollos significativos".
- Herido un joven tras circular a gran velocidad y destrozar su coche contra la entrada de un túnel en Tenerife
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Si Bad Bunny nos hace un descuento del 50%, a lo mejor lo traeríamos para el Carnaval
- Es oficial: la Seguridad Social deniega la baja laboral a los trabajadores que no hayan estado medio año cotizando
- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: 'Tras la visita del papa, me gustaría que viniesen María Corina Machado o Giorgia Meloni
- El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y continua siendo un referente en la isla
- La pastelería más antigua de Canarias está en esta calle de Tenerife: ha preparado miles de dulces en más de un siglo
- Los motoristas de Tenerife piden mantener abiertas dos rutas históricas del Teide
- Un viaje entre la novelería y el trabajo: al sur en guagua de dos pisos