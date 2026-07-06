Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bad Bunny en el Carnaval de Santa CruzTenerife, en alerta por incendiosDestroza su coche en un túnel de TenerifeJosé Manuel BermúdezCentro de Vulcanología de CanariasTenerife alcanzará los 34 grados
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Millones de iraníes han despedido ya en Teherán los restos mortales del ayatolá Jamenei

Serán seis días de ceremonias en cinco localidades iraníes e iraquíes, en medio de fuertes medidas de seguridad y cuatro meses después de su asesinato

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán.

Despedida de Alí Jamenei en la Gran Mosalla de Teherán. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán celebra el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo Alí Jameneí con un recorrido del féretro por las principales avenidas y plazas de Teherán, más de cuatro meses después de su muerte en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents