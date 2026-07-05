Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos un muerto y dos heridos en un ataque atribuido a las fuerzas ucranianas en Crimea

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave, a causa de un ataque que las autoridades prorrusas de Crimea han atribuido este domingo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en el norte de la península.

El gobernador de Crimea, Serguei Aksionov, ha confirmado el balance de víctimas a través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram, en el que ha señalado que el incidente se ha producido como consecuencia de otra agresión del Ejército "enemigo".

Posteriormente, Aksiónov ha publicado un comunicado en el que ha indicado que, "en el norte de Crimea, como resultado de un nuevo ataque enemigo, una persona ha muerto" y "otras dos han resultado heridas, una de ellas en estado grave".