Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán celebra el rezo fúnebre por Jameneí en el segundo día de los funerales públicos

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, reivindicó este jueves el control de su país sobre el estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional celebrado la víspera en Baréin y liderado por Estados Unidos, donde 12 países debatieron sobre el tránsito de esta estratégica vía. "El estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom (Comando Central de Estados Unidos)", sostuvo el diplomático en X, argumentando que "la seguridad de la región se garantizará" con "el fin de las intervenciones y la retirada de Estados Unidos de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas".

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Fuente: El Periódico

Irán celebra el rezo fúnebre por Jameneí en el segundo día de los funerales públicos Irán celebró el rezo fúnebre por el asesinado líder supremo Alí Jameneí que contó con la participación de decenas de miles de personas, entre ellas altos cargos del país, en el segundo día de los funerales públicos en el que resonaron las llamadas de venganza contra Estados Unidos e Israel.

Al menos dos muertos por ataques con drones israelíes en Gaza pese al alto el fuego Al menos dos civiles palestinos han fallecido y un número aún por determinar han resultado heridos, algunos de ellos en estado crítico, este sábado por la noche en ataques con drones perpetrados por las fuerzas israelíes en zonas del norte y centro de Gaza, tras los al menos diez ataques israelíes registrados a lo largo de la jornada en el enclave palestino a pesar del alto el fuego en vigor desde el 11 de octubre de 2025.Un palestino ha muerto después de que un dron israelí atacara a un grupo de personas cerca del cruce de Asqula, en el este de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas a la agencia palestina de noticias Wafa.Otro civil ha perecido en un ataque separado, en el que varias personas más han resultado heridas de diversa consideración, después de que otro dron israelí impactara en una zona cercana a la rotonda de Abu Sharkh, al oeste del campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según las mismas fuentes.

Egipto dice que multiplicará los esfuerzos para eliminar los obstáculos al plan de paz para Gaza El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, aseguró este sábado que su país multiplicará sus esfuerzos junto con Catar y Turquía, también mediadores clave, para eliminar los obstáculos que dificultan el avance de las negociaciones para implementar el plan de paz para Gaza, auspiciado por Estados Unidos. "Egipto intensificará sus contactos con los hermanos en Catar y Turquía, así como con las facciones palestinas, en particular (el grupo islamista) Hamás, hasta que alcancemos un acuerdo sobre los puntos clave" que siguen pendientes, dijo Abdelaty en una rueda de prensa en El Cairo tras una reunión con la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica. El jefe de la diplomacia egipcia explicó que esos "puntos clave" son la desmilitarización de Gaza y la retirada israelí del enclave palestino, que aún obstaculizan las negociaciones para completar la primera fase del plan de paz e iniciar las conversaciones sobre la segunda etapa.

Un muerto y varios heridos en diez ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este sábado en los al menos diez ataques israelíes registrados durante la jornada en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el 11 de octubre de 2025. La muerte se ha registrado en un ataque de un avión de combate israelí sobre el barrio de Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes locales citadas por la agencia de noticias palestina Sanad. En total ha habido diez ataques de las fuerzas militares israelíes entre ataques de aviación, bombardeos de artillería y demoliciones de estructuras en el enclave palestino. El Ministerio de Sanidad del gobierno palestino en la Franja de Gaza --controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- ha publicado este sábado un nuevo balance de víctimas de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza que refleja 16 nuevos cadáveres recibidos en los hospitales gazatíes durante la jornada del viernes: seis nuevos fallecidos, un herido que ha fallecido por la gravedad de sus heridas y nueve cuerpos recuperados tras ataques anteriores.

Irán promete "concesiones especiales" a China cuando instale su sistema de "peajes" en Ormuz Irán ha prometido a China que le dará a sus cargueros un trato especial cuando acabe de instalar el sistema de peajes que pretende sobre el tráfico comercial del estrecho de Ormuz. La república islámica considera que el apoyo brindado por Pekín, especialmente durante el actual conflicto bélico que mantiene con Estados Unidos e Israel, le hace merecedor de "concesiones especiales" y promete extender las mismas a cualquier 'amigo' del país de los ayatolás. Leer más

Un muerto y varios heridos en Gaza por ataque israelí con dron de reconocimiento Un ataque israelí con dron de reconocimiento contra un grupo de civiles al este de Gaza mató este sábado a una persona e hirió a varias, informaron fuentes del hospital Al Shifa, donde fueron trasladados. El fallecido y los heridos, cuyo número no se ha precisado, se encontraban en el momento del ataque cerca de la rotonda de Asqola, en el barrio de Zaitún de Gaza, al norte de la Franja homónima, según la fuente médica. Los servicios médicos de Gaza recuperaron además este sábado los cuerpos de dos personas fallecidas el jueves en Beit Lahia (norte), donde, según los equipos de ambulancias, las fuerzas israelíes cercaron la zona después de matarlos.

Irán nombra nuevo jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria en pleno pulso por Ormuz Irán nombró este sábado al almirante Alí Ozmaei como nuevo comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, cuerpo de élite que trata de mantener el control del estrecho de Ormuz en un pulso con Estados Unidos. Ozmaei fue nombrado en el cargo tras haber estado al frente de la Quinta Región Naval de la Guardia, que se extiende por las sureñas islas iraníes de Qeshm y Kish, en el golfo Pérsico, según la agencia iraní DefaPress, vinculada a organizaciones de defensa del país. El almirante sustituye a Alireza Tangsiri, el anterior comandante de las fuerzas navales de la Guardia fallecido en un ataque aéreo estadounidense-israelí durante la guerra en marzo, y a quien Tel Aviv acusó de ser el responsable del cierre del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Teherán durante el conflicto.

Irán imputa al hijo del derrocado sah por "terrorismo y crimen organizado" La Fiscalía de Teherán ha anunciado finalmente este sábado la imputación del hijo del derrocado sah, Reza Pahlaví, por cargos relacionados "con la seguridad, el terrorismo y el crimen organizado", una semana después de que el titular del cargo, Ali Salehi, declarara su intención de llevar ante la justicia al ahora líder opositor, exiliado en el extranjero y conocido por su proximidad a Israel. "El caso ha sido remitido al tribunal tras la presentación de la acusación formal", ha confirmado la Fiscalía en un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB. Salehi había confirmado que iba a imputar a Pahlavi por "crear las condiciones" para que las protestas populares del año pasado acabaran degenerando en una espiral de violencia y represión que dejó más de 3.000 muertos. El líder opositor alentó a las masas a redoblar lo que en principio eran unas protestas contra la crisis económica hasta que terminaron por explotar en una ola de violencia que las autoridades iraníes denunciaron como una operación de desestabilización nacional dirigida por Estados Unidos e Israel, con el hijo del sah como títere de los procedimientos.

Los detalles de la despedida a Jamenei El himno nacional iraní ha abierto la ceremonia en torno a las 06.00, hora local, cuando los asistentes han comenzado a estrar en el recinto con banderas nacionales, imágenes de Jamenei y fotos de su hijo Mojtaba, sucesor como líder supremo que todavía no ha aparecido en público, entre sospechas de que sigue gravemente herido por los ataques. Dado el intenso calor, las autoridades han instalado incluyendo sistemas de nebulización para refrescar la Mosalla durante todo el día y hasta mañana por la noche, cuando los restos mortales del ayatolá y su familia serán perparados para la multitudinaria procesión del lunes en Teherán. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó el jueves que el país "se prepara para despedir al verdadero servidor del islam y la revolución" e hizo un llamamiento a la población a mostrar "unidad nacional" y "lealtad" a la República Islámica con una participación "histórica" en los funerales, que congregarán a millones de personas.