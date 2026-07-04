Trump proclama desde el monte Rushmore que EEUU es la "nación más fuerte" y advierte contra el "resurgimiento del comunismo"

"Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas". Con este dilema ideológico dio Donald Trump el pistoletazo de salida de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en un escenario cargado de simbolismo: a los pies del monumento nacional del monte Rushmore, en cuya roca donde están esculpidos los rostros de los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln en unos terrenos expropiados ilegalmente en 1877 a la nación Sioux, que todavía exige su devolución. El llamado Santuario de la Democracia ha sido rebautizado por sus críticos como Santuario de la Hipocresía.

"Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo", afirmó el actual inquilino de la Casa Blanca durante su discurso de este viernes (madrugada del sábado en España), que estuvo acompañado de homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares para conmemorar el aniversario de la emancipación estadounidense de 1776. "Un acontecimiento único en la historia de la humanidad", en palabras del republicano.

Pero a pesar de la solemnidad de la efeméride, Trump optó por abonar la división partidista para arremeter contra el Partido Demócrata alejándose una vez más del papel tradicional de un jefe de Estado que se eleve por encima de la disputa y aglutine a los ciudadanos de todas las ideologías. A cuatro meses de las elecciones de medio mandato, que debe renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, el presidente cargó contra los demócratas progresistas como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o el senador Bernie Sanders, a los que presenta habitualmente como una amenaza existencial para EEUU.

"Enemigo de la libertad"

Trump lanzó una advertencia contra el "resurgimiento del comunismo", que definió como "el enemigo de la libertad, la Constitución y el 4 de julio de 1776", una amenaza peor que Pearl Harbor o el 11-S. "El comunismo es la antítesis de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; es muerte, tiranía y la búsqueda del mal", afirmó. En opinión del presidente, los comunistas no aman a Dios ni a la religión y no respetan la ley, la justicia o la tradición. "Puedes ser leal a Karl Marx o puedes ser leal a EEUU. Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas", añadió antes de remachar "no permitiré su expansión".

Trump sobrevuela en helicóptero el monumento del monte Rushmore con los rostros esculpidos de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. / CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES / AFP

En su diatriba, seguida por un público mayoritariamente blanco, el mandatario también vinculó la supuesta amenaza comunista con la inmigración, "que adopta ideas totalmente opuestas a nuestra forma de vida y a nuestros grandes logros". Y condenó los "intentos de cambiar el carácter excepcional de Estados Unidos" y de "alienar a los ciudadanos de su propia historia", prometiendo "devolver" al país "su identidad".

Igualmente, promovió su visión tergiversada de la historia y censuró las narrativas progresistas que recuerdan las sombras del país. "En cuanto a quienes difunden mentiras marxistas sobre nuestra herencia, quienes les dicen a nuestros hijos que vivimos en tierras robadas o que nuestro héroes fueron opresores, están haciendo algo mucho peor que calumniar nuestro pasado. Están calumniando y atacando nuestro futuro", apuntó.

Reglas de voto

Con una popularidad en mínimos --solo el 38% de los estadounidenses aprueban su gestión, según el último sondeo de YouGov para The Economist--, el magnate neoyorquino no desaprovechó la ocasión para reclamar al Congreso que apruebe la ley para salvar a EEUU, que impone estrictas normas que dificultarán el voto.

En el plano internacional, Trump reivindicó la "fortaleza" de Estados Unidos ensalzando el poder militar y la capacidad de disuasión estadounidense. "Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar. Les dimos una semana de tregua por un funeral", aseguró, en referencia a los actos programados para despedir al ayatolá Alí Jameneí, asesinado por EEUU e Israel el primer día de la guerra, el pasado 28 de febrero.

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Este sábado, 4 de julio, seguirán las celebraciones, aunque una ola de calor extremo ha obligado a cancelar algunos actos, como el desfile anual del Día de la Independencia en Washington. Se mantiene, eso sí, el mitin de Trump en el National Mall previsto para esta noche, junto a una exhibición de aviones militares y lo que él ha promocionado como el "espectáculo de fuegos artificiales más grande del mundo". "Va a hacer aproximadamente 41 grados, y voy a ir y voy a pronunciar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa", anunció Trump el miércoles.