Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ascienden a 30 los muertos por los ataques lanzados el jueves por Rusia contra Kiev

El balance de muertos a causa de la oleada de ataques lanzados el jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a 30, según han confirmado este viernes los servicios de emergencia, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

"Otros tres cuerpos recuperados. El número de muertos aumenta a 30 personas", ha dicho el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania a través de un breve mensaje en redes sociales, publicado tras las labores realizadas durante la madrugada en varias áreas de la capital ucraniana.

La Fuerza Aérea ucraniana acusó a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon', antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.