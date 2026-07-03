Christine Lagarde abre la puerta a su regreso a la política francesa para aportar "una voz europea"

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), abre la puerta a participar en las próximas elecciones presidenciales de Francia, antes de que finalice su mandato en octubre de 2027, según afirmó en una entrevista concedida para el medio francés Les Echos . Lagarde aseguró que no descarta la idea de aportar "una voz europea" al debate presidencial francés en caso de que fuera necesario. Aunque evitó precisar en qué forma lo haría, si como candidata o como apoyo a otro político, consideró "muy posible" que anuncie su candidatura en los próximos meses. Con estas declaraciones, la dirigente da un tímido paso hacia adelante en la posibilidad de volver a formar parte de la política francesa.

"Francia tendrá que tomar decisiones valientes sobre temas difíciles. Los candidatos presidenciales tienen el deber de analizar esos temas y proponer soluciones. Y, al contrario de lo que suelo oír de los políticos, el pueblo francés es perfectamente consciente de la situación y espera un discurso de verdad y soluciones", añadió.

No es la primera vez que la exministra de Economía de Nicolas Sarkozy pone el ojo en la actualidad francesa. En anteriores declaraciones ya había dado su opinión sobre la inestabilidad política del país y el ascenso imparable de la extrema derecha de Marine Le Pen aunque, ante las insistentes preguntas de la prensa, el pasado 15 de junio dejó claro que no era "candidata a nada".

La lista de posibles candidatos a los que Lagarde podría mostrar su apoyo en un futuro próximo pasa por Gabriel Attal de Renacimiento o Édouard Philippe de Horizons, quien figura entre los favoritos para pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales junto con Agrupación Nacional o La Francia Insumisa.

La incapacidad de Francia "para reformarse"

Durante la entrevista concedida este pasado 2 de julio, la presidenta del Banco Central Europeo se mostró dura con Francia. Al ser preguntada por el principal obstáculo del país ante su situación presupuestaria, señaló "la incapacidad para reformarse" e implementar reformas estructurales que, de tener éxito, mejorarían la situación presupuestaria, según la líder. Lagarde conoce muy bien el sistema francés, puesto que manejó las finanzas públicas entre 2007 y 2011 durante la presidencia de Sarkozy, etapa en la que impulsó una reforma para los pequeños autónomos que simplificaba los procesos de creación de pequeñas empresas y de facturación. Además, promovió la creación de la ley de modernización de la economía en 2008 que reducía las trabas administrativas para las empresas y dinamizaba el comercio minorista.

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Su reputación navegó entre quienes la consideraban una dirigente b, y quienes criticaban su perfil poco político y cercano a los intereses empresariales. Un perfil que acabó ayudándola a llegar al Fondo Monetario Internacional (FMI), y posteriormente, desde 2019, a la presidencia del Banco Central Europeo.