Tribunales
La Justicia europea confirma una multa récord de 4.125 millones a Google
Es la sanción más alta de la historia de la Unión Europea en un caso antimonopolio
EFE
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la multa de 4.125 millones de euros impuesta a la multinacional Google por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android, la más alta en la historia de la UE en un caso antimonopolio.
En su sentencia, el TJUE desestima el recurso impuesto por Google y su matriz, Alphabet, y confirma que la tecnológica impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android para consolidar la posición dominante de su propio buscador, Google Search, y de su propio navegador, Chrome.
La Corte de Luxemburgo da carpetazo así a un caso que supera los diez años, puesto que la Comisión Europea abrió la investigación correspondiente en 2015 y anunció la multa, entonces de 4.343 millones de euros, tres años después, en 2018.
Fuente: El Periódico
- Los narcos detenidos en el sur de Tenerife llamaron al 1-1-2 al verse perseguidos: era la Guardia Civil
- El campeón de Liga Endesa Xabi López-Arostegui apunta a ser el primer fichaje del CB Canarias
- La Aemet prevé un descenso moderado de temperaturas en Tenerife, aunque avisa de que podrán llegar a los 34º en Candelaria, El Rosario y Santa Cruz
- La amenaza de Bermúdez a Clavijo: 'Si se plantea que el estadio del Tenerife no esté en Santa Cruz, Coalición dejará de ser mi partido
- El Gobierno de La Orotava rechaza suprimir los certámenes de belleza y define la elección de la reina del Corpus como un acto cultural
- Detenido por agredir a menores por pasar delante de su chabola en un espacio público en el Sur de Tenerife
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- Cuatro personas rescatadas en helicóptero por el mal estado del mar en el sur de Tenerife