Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Sube a 13 el número de víctimas mortales

Al menos 13 personas han muerto y más de treinta han resultado heridas en un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas esta madrugada contra la capital ucraniana, según el balance provisional publicado en redes sociales por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, dio cuenta en su canal de Telegram de daños materiales en edificios residenciales y otras infraestructuras civiles en cinco distritos de la capital. Además, cifró el número de hospitalizados en setenta.

Rusia atacó de madrugada la capital ucraniana con varias rondas de drones y misiles. Las explosiones de los impactos y de las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas resonaron a lo largo y ancho de la ciudad en las primeras horas del día.