El Supremo de EEUU tumba la ofensiva de Trump contra el derecho a la ciudadanía por nacimiento

El Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó este martes un duro revés a Donald Trump al anular su orden ejecutiva contra la ciudadanía por nacimiento. Por seis votos contra tres, los jueces bloquearon el intento de la Casa Blanca de negar la nacionalidad automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de algunos extranjeros con visados temporales.

La decisión mantiene en pie un principio constitucional asentado desde hace más de un siglo: casi todos los nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos del país. La orden, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, el primer día de su regreso al poder, había sido frenada por varios tribunales federales antes de llegar al Supremo.

Derecho constitucional

El pulso legal se concentraba en una frase de la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868 para redefinir quién pertenecía plenamente a Estados Unidos tras el fin de la esclavitud. Su cláusula de ciudadanía establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción" son ciudadanas del país.

Esa interpretación quedó reforzada en 1898, cuando el Supremo reconoció la ciudadanía de Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de padres chinos que no eran ciudadanos estadounidenses. Desde entonces, los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos han recibido la nacionalidad con independencia del estatus legal de sus padres.

Límite al poder presidencial

La Administración Trump defendía que el mundo actual exigía revisar ese criterio, con el argumento del turismo de parto y la inmigración irregular. Durante la vista, el presidente del Supremo, John Roberts, resumió el choque constitucional con una frase tajante: "Es un mundo nuevo. Es la misma Constitución".

El fallo deja claro que un derecho constitucional de esa magnitud no puede ser recortado mediante una orden presidencial. También evita un escenario de fuerte inseguridad legal para miles de recién nacidos y sus familias, que habrían quedado pendientes de verificaciones sobre el estatus migratorio de sus padres.

Alivio migrante

La decisión fue recibida con alivio por organizaciones de derechos civiles y grupos latinos. Para los defensores el principio de ciudadanía por nacimiento, la orden de Donald Trump habría creado una categoría de niños nacidos en Estados Unidos sin acceso pleno a la nacionalidad, con riesgo de quedar en un limbo legal, incluso apátridas, si el país de origen de sus padres tampoco los reconocía. Deborah Fleischaker, exresponsable del Departamento de Seguridad Nacional y ahora vinculada a UnidosUS, una organización latina de defensa de derechos, lo resumió como "un enorme alivio".

La N.A.A.C.P., la histórica organización estadounidense de defensa de los derechos civiles de la población negra, celebró la decisión por su vínculo con la Enmienda 14 de la Constitución. Esa enmienda, aprobada tras la Guerra de Secesión, garantizó la ciudadanía plena a los antiguos esclavos y a sus descendientes. Derrick Johnson, presidente de la organización, afirmó que "el intento de Trump de atacar la Enmienda 14 ha recibido hoy un golpe importante" y calificó el fallo como "una poderosa afirmación de la Constitución y de la promesa de igualdad que representa".

Impacto económico

El fallo también tiene una dimensión económica. La ciudadanía desde el nacimiento facilita la integración, mejora las oportunidades educativas y aumenta los ingresos futuros de los hijos de inmigrantes. En sentido contrario, restringir ese derecho podría agravar la exclusión social y complicar la incorporación de estas familias al país. Un informe presentado ante el tribunal por más de 140 académicos advertía además de que los inmigrantes y sus hijos ciudadanos ayudan a compensar el envejecimiento de la fuerza laboral, contribuyen al crecimiento del PIB y aportan más a las arcas públicas de lo que cuestan.

Aplicar la orden habría exigido un sistema nuevo, caro y difícil de coordinar. En Estados Unidos, los registros de nacimientos dependen en gran medida de autoridades locales, lo que habría obligado a verificar la ciudadanía caso por caso desde hospitales, condados y oficinas estatales. Antiguos funcionarios y abogados especializados en nacionalidad habían alertado de errores, retrasos y vacíos de información. La importancia del caso quedó reflejada en la extensión de la decisión y de los votos discrepantes, que juntos ocuparon cerca de 200 páginas.

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Reacción conservadora

La Administración de Trump encaja así otra derrota judicial en materia migratoria, aunque sus restricciones siguen marcando el rumbo de su segundo mandato. El propio presidente había anticipado durante semanas la importancia del caso y llegó a vincular una posible derrota con sus reveses sobre aranceles. Entre sus aliados, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, expresó su decepción y defendió que la interpretación del tribunal planteará "serios desafíos de aquí en adelante".